La Bavière et les communistes en révolution

Au mois de novembre 1918, une révolution prolétarienne balayait le régime de Guillaume II en Allemagne, mettant ainsi fin au IIe Reich et à la Guerre. La dictature militaire qui avait cours pendant la guerre s’effondre, l’ordre bourgeois vacille et des conseils d’ouvriers et de soldats se mettent en place. Le malheur de la révolution...