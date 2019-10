La Ferme UDC

Tout est dans le nom! Qui d’entre vous a déjà tenté d’expliquer, hors nos frontières, ce que pouvait avoir de démocratique ou centriste le premier parti de Suisse (pourtant joliment nommé «Union Démocratique du Centre»)?

Vous aurez beau vous contorsionner la langue et les méninges, rien n’y fera. Ces faucheurs de minarets ont autant à cœur d’être au centre que le PLR d’être syndicaliste. Quant à la démocratie, ils n’ont évidemment rien contre, tant qu’on en circonscrit les votants aux descendants des Waldstätten.

Mais qu’on s’en gausse ou pas, c’est bien la première force du Parlement (dont on comprend mieux les errances). Et les revoilà ces jours dans les starting-blocks électoraux, comme leurs concurrents bleus, roses, verts, oranges et rouges grenadine.

De savoir ce parti agraire en campagne, on redoutait la lourdeur d’un pléonasme. C’est l’oxymore qui survint: «Liberté et sécurité»! Tel est le programme annoncé. Avec à la clef: des candidats en chemise, et qui vous la troussent jusqu’au coude! Pour un peu, on crierait à la débauche. Fort heureusement, ces petits bras ne sont rien moins qu’attirants: la libido n’est pas encore du parti.

Reste donc le slogan. Qui veut dans un même temps assurer la liberté, tout en sécurisant le périmètre. Au pays d’UDC, l’immunité n’est garantie à certains qu’en criminalisant les autres. Et l’on peut toujours espérer, comme le cheval d’Orquewell, avoir sa carte au clan des cochons.

L’adage de la Ferme des animaux, lui, reste bien gravé au fond des granges de l’UDC. L’égalité des chances, certes, mais pour autant qu’on ait le bon passeport. L’étape suivante, c’est le code génétique. Ensuite la confession. Et au final, il vous reste trois gorets coincés dans un chalet. Et qui vitupèrent sur les barques pleines et l’ «Océan Viking»…

Méditerranéennement vôtre,

Renart *

* Chronique tenue tous les 15 jours par Yves Mugny, auteur de La Faute au loup (éd. Cousu Mouche), www.yvesmugny.ch/ www.facebook.com/Yves.Mugny/

Illustration: maou.ch