Mardi, votre goupil a oublié comme une poule son sac au fond d’un tram. Harponnant illico son portable, la victime de ce drame affreux voulut en avertir les TPG (Transports Pour Gallinacés).

Mais par répondeur interposé, un dindon l’enjoint de s’adresser plutôt aux objets trouvés. Et encore: seulement à partir du lendemain. Mercredi donc, au numéro des objets trouvés, c’est un autre dindon qui déclare par voix enregistrée ne répondre aux appels que de 7h30 à midi et de 13h à 16h, heures auxquelles votre Renart prit soin de composer le numéro très exactement 20 fois en 3 jours.

Las: sans jamais atteindre de volaille en vrai… De ce haut fait de basse-cour, quelle conclusion faut-il tirer?

Il en est deux au moins, bien distinctes, et qui orienteront chacune les votes au poulailler comme au terrier. Soit on râle sur une fonction publique de fiente, glorifiant du même coup les privatisations et le moins d’impôts. Soit on se rappelle l’administration d’avant les coupes budgétaires… et leurs baisses d’effectifs. Et de se demander s’il n’est pas temps de remettre quelques bêtes derrière les répondeurs?

C’est une idée aujourd’hui saugrenue pour tous les partis, pressés qu’ils sont de se refaire une virginité climatique. Pourtant elle permettrait tout en vrac: de réduire les files de tortues à l’hôpital, d’éviter l’échec scolaire de nos renardeaux, d’aider les hirondelles mal-friquées plutôt que de les fliquer.Bref de redonner son étymologie au mot «société»…

Mais râler reste quand même plus simple, en politique comme au troquet. Et finalement c’est vrai: à force de penser, on court à la méningite. Soyons pragmatiques. Laissons les services publics se déforester de leurs fonctionnaires. Car au bout du compte (ou du budget), tout cela ne touche avant tout que des vieilles bêtes, de pauvres carnes ou leurs enfants. Quelle importance?

Effectivement vôtre,

Renart

* Chronique tenue tous les 15 jours par Yves Mugny, auteur de La Faute au loup (éd. Cousu Mouche), www.yvesmugny.ch/ www.facebook.com/Yves.Mugny/

Illustration: maou.ch