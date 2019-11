La vague verte et après?

Les dernières élections fédérales ont donné lieu à une vague verte. Certes nous pouvons nous réjouir que la population ait pris conscience de la préoccupation du climat mais… cette vague verte pose quelques interrogations et contradictions.

D’abord les Verts disent avoir été soutenus massivement par les manifestants du climat, et selon les sondages, semble-t-il, particulièrement par les jeunes, or ceci peut être plus ou moins incohérent. Ce que nous avons vu dans ces grèves du climat ce sont principalement des jeunes, qui scandent «à bas le capitalisme» ou «changeons le système!» Malheureusement ce ne sont pas des revendications qui sont portées par les écologistes et encore moins par leurs cousins libéraux. Il est clair que la politique que mèneront les Verts risque de décevoir plus d’un de leurs électeurs.

Deuxièmement, il sera intéressant de voir à quel point les Verts seront alliés avec les Vert’libéraux. Est-ce que cela ne concernera que les questions environnementales ou portera sur des questions économiques et sociales, les deux partis marcheront-ils quelques fois main dans la main pour façonner des compromis?

Troisièmement, à entendre certains écologistes nouvellement élus, leur combat sera quasi exclusivement climatique et environnemental. Or, si la question climatique est importante, il ne faut pas négliger la question sociale, tout aussi primordiale.

De grands sujets comme l’amélioration conséquente des rentes pour les retraités, les conditions de travail et salariales des travailleurs, la défense des services publics ou la fiscalité et la répartition des richesses ne peuvent pas être négligés.

Nous attendons, dès lors, de toutes les forces progressistes, qu’elles s’engagent sur ces revendications ou dossiers, en défendant toujours des améliorations de conditions de vie pour ceux qui représentent la majorité du plus grand nombre. Espérons aussi que cette écologie défendue ne sera pas une écologie antisociale…

Ce parlement est certes plus vert, mais cela ne veut pas dire que le changement en matière d’écologie se fera plus facilement et plus vite, car la droite néolibérale a encore un grand pouvoir dans cet hémicycle. A n’en pas douter, il faudra encore de multiples manifestations du climat avec toujours plus de slogans anticapitalistes et de désobéissance civile pour que nos parlementaires, sous la pression de la rue, prennent les questions écologiques à la racine du problème en s’attaquant au système économique, véritable destructeur de notre planète.