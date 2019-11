Militant du Parti Ouvrier et Populaire depuis sa fondation, Pierre Payot en a été député au Grand conseil vaudois de 1949 à 1953 et de 1957 à 1988, puis Conseiller communal à Lausanne de 1990 à 2005. Il a également participé à des activités syndicales, notamment au sein de la VPOD lausannoise (aujourd’hui SSP) et...