Vaud: un congé paternité de 4 semaines en vue à l’Etat

Alors qu’un comité bourgeois a décidé de lancer un référendum national contre le projet de congé paternité de deux semaines, le gouvernement vaudois, lui, veut aller de l’avant.

La semaine dernière, il a transmis au Grand Conseil un projet de loi pour portée la durée du congé paternité à quatre semaines en 2022 pour les employés de l’Etat. Le 1er mai, le Canton de Neuchâtel avait fait le pas en proposant un congé de 20 jours pour son personnel masculin. La Ville de Lausanne connaît aussi un congé paternité de 20 jours.

L’allongement du congé paternité se fera de manière progressive: actuellement de 5 jours, sa durée passera à 10 jours en 2020, 15 jours en 2021 et 20 jours en 2022. «En permettant aux pères d’être davantage présents à la naissance de leur enfant, il espère contribuer à rendre possibles un partage des tâches plus équitable et une implication plus grande des hommes dans la vie familiale», explique le Conseil d’Etat pour justifier son projet.