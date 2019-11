Black Friday, révélateur d’escroquerie

Chaque année, on l’attend. Chaque année, il revient plus fort encore que l’année précédente: le Black Friday! Occasion inestimable de se procurer tout ce qui est hors de nos moyens le reste du temps, ce jour est également le moment d’un gain invraisemblable pour les commerces.

Quand les réductions de prix créent le profit, il est temps de se demander si on ne se fait pas escroquer quelque part. Si on nous propose des produits à 60, 70 ou 80% de réduction, c’est que les vendeur.euse.s se font toujours une marge sur la vente. Sinon ils ne le feraient tout simplement pas, ce ne serait pas rentable.

Personne ne vend à perte, excepté pour éviter une faillite ou pour faire un don. Soit les producteurs du bien manufacturé sont sous-payés, soit c’est nous qui payons trop cher ce que nous consommons, ou les deux à la fois. Si ce n’était pas le cas, il ne serait tout simplement ompossible de tirer une marge d’un produit vendu au tiers de son prix initial.

Et c’est sans compter les escrocs moins subtils qui profitent du Black Friday pour vendre des produits plein prix, en faisant croire à des réductions grâce à l’étiquette (…)

On pourrait citer quantité de raisons économiques, elles reviendraient toutes à des décisions volontaires prises par des personnes intéressées. Les mêmes qui préfèrent augmenter les dividendes ou les salaires des managers plutôt que d’augmenter les salaires des producteurs. Les actionnaires et les conseils d’administration décident de nous vendre les produits de notre consommation plus chers qu’ils ne valent.

Autant il semble normal qu’un artisan local vende plus cher sa chaise que cela ne lui en coûte de la fabriquer. Autant il est immoral que des multinationales obtiennent des marges supérieures à 60% sur des produits qu’ils font fabriquer par des ouvriers payés quelques dollars la journée.

Alors, ce Black Friday? Quand vous hésiterez à vous procurer cet écran télé à moitié prix ou cette cafetière multifonction au tiers de son prix, outre l’exploitation des travailleurs et la pollution engendrée, pensez aussi à tous ces autres jours où vous avez acheté des produits, en payant plein pot et où l’on vous escroquait.