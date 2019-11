La formation accessible à tous à Neuchâtel

L’Université Populaire, vous connaissez? Souvent, la réponse est non. Et c’est dommage. Car à côté des cycles de formation et des universités «classiques», l’Université populaire neuchâteloise en l’occurrence (UPN pour les intimes) joue un rôle de diffusion et de partage du savoir bien différent.

A l’UPN, on peut suivre de tout. Des cours de langue, des cours sur l’Islam, Alfred Hitchcock, la dégustation de vin ou l’ornithologie. Ceci pour l’aspect universitaire un rien éclectique des formations disponibles. Il est également possible d’offrir ses cours, afin de diffuser ses connaissances à un maximum de personne.

Mais ce qui nous intéresse surtout, c’est l’aspect «populaire» de cette Université. Car on le sait, le savoir est malheureusement un instrument de classe, utilisé par les dominant.e.s pour légitimer leur position. Qui n’a jamais expérimenté l’arrogance d’un connaisseur de vin? Les mensonges d’un expert en assurances? La froide indifférence d’un fonctionnaire fédéral ne parlant qu’allemand et ne comprenant pas vos questions?

Face à cette utilisation du savoir, l’Université Populaire fait le pari de former tout le monde, à des prix abordables, afin d’une part de les armer sur le champ de bataille de la connaissance, mais surtout de leur donner du plaisir en leur permettant d’approfondir les sujets qui les intéressent.

A l’heure actuelle, en Suisse, la formation est devenue un business, croulant sous les CAS, DAS, MAS et formations continues en tous genres. Le nombre de «formations certifiantes» a explosé et assure de juteux revenus à des institutions qui, souvent, se content de faire défiler des slides vides et sans intérêt à une assistance qui ne cherche qu’à passer l’examen pour déverrouiller des options de carrière.

L’Université Populaire s’inscrit a contrario de cette logique. Gérée par des bénévoles, on y va par envie, on y paie peu, et la formation ne délivre aucun certificat. Juste le plaisir d’avoir appris quelque chose. Une formation tournée vers l’individu, pas vers le marché, en quelque sorte.