NE: Noël au goût de démantèlement social

Mauvaise nouvelle sociale dans le canton de Neuchâtel. Alors que le Centre de Formation pour Adultes (CEFNA), qui compte 45 employés et œuvre notamment dans l’acquisition de compétences de base, et le média TV Objectif Réussir (programme d’insertion pour personnes aux services sociaux) sont menacés de fermeture, le programme d’insertion du Semestre de motivation pour les jeunes (SEMO) se verra amputer de 3,5 postes.

«Autant d’institutions qui contribuaient à la cohésion sociale cantonale et au soutien aux personnes sans emploi qui font l’objet d’une politique d’austérité sans précédente», critique le POP neuchâtelois. Ce dernier dénonce «un processus de démantèlement social».

Pour justifier ses coupes, le Conseil d’Etat met en avant la baisse du chômage depuis deux ans et a assuré qu’un montant de 100’000 francs sera mobilisé pour contribuer à l’accompagnement du personnel du CEFNA dont le poste sera supprimé.

«Les formateurs et le personnel de ces institutions, de même que des demandeurs et demandeuses d’emploi seront directement touchés par ces mesures inacceptables. De nombreuses personnes fragilisées risquent de se retrouver sans solutions ou alternatives. La commission sociale cantonale semble d’ailleurs n’avoir jamais été informée de ce processus», dénonce le POP. Celui-ci tient à rappeler que «tout un chacun doit trouver sa place dans la société et que la fragilisation des plus faibles ne peut être un projet de société».