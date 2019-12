Candidature unique à gauche

Une élection complémentaire aura donc lieu le 9 février. Pour le remplacer, le PDC veut faire élire celle à qui il a succédé à la Chambre des cantons, Anne Seydoux-Christe.

Le PS présente Rosalie Beuret Siess, députée et conseillère communale (exécutif) de Porrentruy, et l’UDC, le député ajoulot Romain Schaer. Celuici, sauf énorme surprise, arrivera troisième, mais sa candidature empêchera probablement une élection au premier tour. Certains attendaient une candidature des Verts après leur forte progression aux élections fédérales, mais ceux-ci préfèrent attendre les élections générales d’octobre 2020.

Il y a deux ou trois ans, le maintien du siège PDC n’aurait probablement guère fait de doute, surtout avec une candidature forte comme celle d’Anne Seydoux, qui avait été réélue triomphalement en 2015 pour sa troisième législature au Conseil des Etats. Mais entre-temps il y a eu des bisbilles suivies de démissions au sein du PDC et les élections fédérales où le PDC a perdu sa place de premier parti au profit du PS. La candidate socialiste n’est donc de loin pas battue d’avance.

Elle bénéficie du soutien des autres forces de gauche, les Verts et CS-POP. Lors des dernières élections au Conseil national, la gauche (PS+Verts) a obtenu 42,6% des voix, contre 46,4% à la droite (PDC, PLR, UDC). Elle a même obtenu la majorité absolue au Conseil des Etats (52,5%) où il n’y avait pas de liste chrétienne-sociale (PCSI, 9,6% au National). Mais ces résultats ont été évidemment favorisés par la «vague verte», qui dans le Jura n’a pas fait reculer le PS.

Il est difficile de prévoir dans quelle mesure les nouveaux électeurs verts vont appuyer la candidate du PS. Le résultat dépendra aussi de l’électorat chrétien-social. Pour le Conseil des Etats, il semble avoir penché à gauche, mais la candidate PDC est delémontaine et le PCSI a la majorité de ses électeurs dans ce district. On attend avec intérêt la position de ce parti, qui depuis plus de 30 ans n’a jamais voulu s’allier à la gauche, contrairement à ce qui se passe à Fribourg ou en Valais. L’élection de Rosalie Beuret ferait perdre à la droite la majorité au Gouvernement. Celui-ci était jusqu’ici composé de 2 PDC, 1 PLR, 1 PCSI et 1 PS