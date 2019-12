Relégation ferrovière de la gare de Bex

Ce 15 décembre sont entrés en vigueur les nouveaux horaires CFF et la nouvelle ligne du Léman express qui relie St-Maurice à Annemasse en France.

Pour la gare de Bex, ces changements n’induisent pas que des améliorations. «Premièrement, il n’y aura plus de grandes lignes qui s’arrêteront en gare de Bex. Celles-ci sont remplacées par des régionaux (Léman express). Deuxièmement, Bex aura certes un train par heure en direction de Lausanne, mais hélas plus de train direct en direction du Valais. A l’avenir, pour se rendre en Valais, les usagers bellerins devront, soit passer par St-Maurice et poireauter pour une correspondance, soit aller en direction d’Aigle, attendre leur train, puis revenir en direction du Valais. Dans les deux cas, cette situation rallongera considérablement le temps de trajet. Avec les horaires 2018-2019, BexSion se réalisait en 25 minutes. Désormais, il faudra le double de temps», souligne Christophe Grand, secrétaire cantonal du POP Vaudois et conseiller communal à Bex.

Celui-ci considère que la situation est insatisfaisante, «à l’heure où l’on parle d’urgence climatique que notre canton a d’ailleurs approuvée au Grand Conseil». Interrogé au dernier conseil, le syndic de Bex n’avait pas vraiment d’explication pour expliquer cette relégation ferroviaire de Bex et de ses 8’000 habitants.

Le POP a décidé d’user de toutes les possibilités d’interventions pour faire pression sur les politiques et les CFF, afin d’améliorer les cadences en gare de Bex.