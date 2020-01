Exigeons le respect

Le 15 mars 2020 auront lieu dans le canton de Genève des élections municipales, ainsi que le premier tour des élections pour les conseils administratifs. Le Parti du Travail présente des listes en Ville de Genève, à Vernier et à Carouge, ainsi que des candidatures individuelles sur des listes communes à Confignon et à Russin.

Pour la première fois depuis longtemps, le Parti du Travail partira seul, suite à la rupture imposée par le jusqu’au-boutisme de solidaritéS – dans des circonstances pour le moins pas à leur honneur -, qui ont préféré casser l’alliance, dont ils tentent abusivement d’usurper le nom. Bien que nous n’ayons pas voulu cette rupture, elle constitue peut-être un bien pour un mal. Le Parti du Travail va en effet pouvoir de nouveau se présenter sous ses propres couleurs, libre de lutter ouvertement et sans compromis pour ses idées.

Le Parti du Travail a décidé de mener cette campagne électorale sous le signe de l’exigence du respect, du respect pour les classes populaires. Genève est en effet considérée comme l’une des villes les plus riches du monde. Mais la richesse y est fort mal répartie. La politique de la droite au pouvoir est d’attirer, à coups de privilèges fiscaux, des sociétés de négoce et des multinationales. Et pour cela d’aménager un centre urbain sur mesure pour traders et managers, qui devient hors de prix pour les gens ordinaires. Pendant ce temps, les besoins des classes populaires sont négligés. Une certaine gauche modérée accompagne trop souvent cette évolution.

Mais les communes, échelon démocratique le plus proche des citoyens, peuvent aussi être des bastions de résistance, et se donner d’autres priorités, au service des classes populaires: une politique sociale ambitieuse, un plan d’investissement pour répondre à l’urgence climatique, construction et rénovation de logements accessibles, culture pour toutes et tous…

Les communes genevoises devront également, durant la législature qui s’annonce, faire face aux pertes de revenus induits par la RFFA. Il n’est pour le moins pas indifférent de savoir quelle majorité sera chargée de faire les choix budgétaires qui s’imposeront dans ces circonstances.

Pour des communes populaires, féministes et écologistes, votez pour les candidatures présentées par le Parti du Travail!