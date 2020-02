Une longue marche pour Öcalan

A l’appel du Comité «Liberté pour Öcalan», politiciens, artistes, intellectuels et activistes kurdes, se sont réunis à Genève pour une grande marche.

Son but? La libération du leader kurde. Après une conférence de presse à la Place Neuve. une centaine de manifestants se sont dirigés vers la Place des Nations. En plus de la manifestation, une soirée a été organisée par le centre de la communauté kurde de Genève avec débats et musique… La grande manifestation finale, elle, se tiendra à Strasbourg le 15 février. Abdullah Öcalan est détenu depuis 21 ans dans un isolement quasi-total sur l’île-prison d’Imrali.

Depuis le 15 février 1999, date de son arrestation au Kenya, dans le cadre d’une opération internationale impliquant les services secrets de plusieurs Etats, une grande manifestation est organisée chaque année à Strasbourg, rassemblant des dizaines de milliers de membres de la diaspora kurde en Europe.