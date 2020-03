Lausanne veut féminiser des noms de rue

A Lausanne comme dans la plupart des villes de Suisse, la place des femmes dans l’espace public se limite à la portion congrue. Face à ce constat, la Ville de Lausanne a décidé de créer une «Place du 14-Juin», près de l’Eglise Saint-Laurent au centre-ville. «Ce nouveau nom permettra de rappeler l’inscription, en 1981, du principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans la Constitution fédérale», précise la Municipalité.

«En juin 2019 nous étions plus de 50’000 dans les rues de Lausanne pour réclamer l’égalité, soit une des plus grandes manifestations que notre ville ait connue, ça mérite bien une place. C’est un pas dans la bonne direction, mais c’est seulement un pas», estime Céline Misiego, conseillère communale et députée POP au Grand Conseil vaudois.

Et de développer: «Partout où nous allons et nous regardons, les hommes sont plus représentés et valorisés que les femmes. Que ce soit dans les médias, les programmes scolaires, les rues ou même le langage. La conséquence majeure et insidieuse de cet état de fait, c’est que les jeunes filles se disent que la société n’est pas faite pour elles ou que la vie leur sera bien plus difficile. Il est donc primordial de mettre en lumière autant de femmes que d’hommes, pour donner des modèles aux jeunes filles (et aux jeunes garçons!), pour leur montrer que les femmes y arrivent tout aussi bien que les hommes, qu’elles sont aussi compétentes. Mais aussi, et c’est important, pour ne pas décourager les filles en quête de modèles et pour ne pas habituer nos garçons à avoir le monopole de l’attention», argumente encore la députée.

Outre cette nouvelle place, Lausanne nommera une dizaine de lieux publics d’après des personnalités féminines lausannoises dans des lieux aujourd’hui sans noms. Elle assure aussi qu’elle privilégiera à l’avenir, dans la mesure du possible, le nom de personnalités féminines, au moment de choisir la dénomination des nouvelles rues et places. Cinq plaques commémoratives seront aussi apposées en ville afin de retracer le parcours de personnalités féminines lausannoises. Une œuvre d’art – qui traitera, de manière directe ou indirecte, de la question de l’égalité entre femmes et hommes ou du droit des femmes – sera aussi commandée pour orner l’une des placettes nouvellement nommées. Et un livre sera publié. Il retracera la vie de 100 femmes qui ont marqué de leur empreinte le développement de la cité.