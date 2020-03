Revendications à la pelle

Malgré l’interdiction de rassemblement de plus de 1000 personnes liée aux risques de coronavirus décidée par le Conseil fédéral, les femmes et tous les hommes solidaires descendront à nouveau dans les rues de Suisse, de façon décentralisée, pour en finir avec les inégalités hommes/femmes.

Depuis la grande manifestation du 14 juin dernier, peu de progressions en matière d’égalité ont été enregistrées. Le Conseil fédéral persiste à vouloir relever l’âge de la retraite des femmes. Le contrôle des inégalités salariales dans les entreprises se fera a minima. Seule embellie: la décision du Tribunal fédéral de reconnaître le droit aux indemnités chômage d’une travailleuse enceinte en fin de contrat, à qui cette prestation avait été refusée dans un premier temps du fait qu’elle était considérée comme inapte au placement!

Cette année, le collectif genevois de la grève féministe entend particulièrement thématiser un autre point litigieux. Celui de la question du temps des femmes. Dans leur foyer, celui-ci est accaparé par des tâches non-rémunérées liées aux soins, à la famille ou aux travaux domestique. Au travail, particulièrement dans certains secteurs professionnels fortement féminisés er sans dimanche libre (comme la vente, la restauration ou les soins), leur rémunération reste moindre que leurs collègues.

La journée se veut aussi l’occasion de démontrer un élan de solidarité avec les femmes migrantes en Suisse, victimes de discriminations «intersectionelles» en tant que femmes, étrangères, bien souvent reléguées dans les tâches subalternes, malgré leur formation.

Ce 8 mars reste une journée internationaliste et de soutien aux luttes féministes dans le monde, qui seront très variées. En France, les femmes et les syndicats seront ainsi vent debout contre la réforme des retraites imposée en force par le gouvernement d’Edouard Philippe et contre le couronnement du cinéaste Roman Polanski aux César du cinéma. Au Mexique, la mobilisation sera grande contre les crimes de féminicides, qui ensanglantent le pays. En Argentine, le mouvement des foulards verts pour le droit à l’avortement ne faiblit pas, alors qu’en Espagne le 8 mars sera un jour de grève. On ne lâche rien!,sera le mot d’ordre de toutes ces mobilisations afin de mettre à bas aussi bien le patriarcat que le capitalisme néolibéral, qui met à sac la planète comme les personnes.