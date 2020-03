La gratuité des transports publics refusée

L’initiative parlementaire déposée par le député POP Vincent Keller, demandant la gratuité des transports publics a été rejetée par une très large majorité au parlement cantonal vaudois ce mardi. Les partis de droite ont refusé ce projet, de même que les groupes socialistes et Verts. Le texte n’a été soutenu que par le groupe PDC – Vaud Libre, une partie de députés vert’libéraux et 4 autres députés. Ce qui a provoqué l’incompréhension du parti, qui dénonce une «décision incohérente» du PS et des Verts.

«La gratuité des transports publics est un pas considérable vers plus de justice sociale et climatique. Elle permet en premier lieu d’alléger le budget des familles, des travailleurs.euses, des retraités et des étudiants. Elle permet aussi de changer les habitudes de transport sans mesures punitives ni culpabilisatrices. En France, en Estonie ou au Luxembourg, la gratuité des transports publics s’est systématiquement soldée par une augmentation de la fréquentation. Il s’agit donc également d’une merveilleuse occasion pour développer les transports en commun dans les zones rurales et périphériques», a rappelé le parti dans un communiqué.

Lors des débats, le député Marc Vuilleumier a plaidé en vain l’utilité de la mesure: «La gratuité des transports publics est une idée en marche. Elle risque encore de prendre du temps, mais elle va aboutir, car l’environnement va nous y contraindre. Aujourd’hui, les pouvoirs publics prennent déjà en charge le 65% des coûts de transport. Un tiers du chemin nous reste à faire»,a-t-il expliqué. Il a aussi rappelé qu’un tel projet permettrait de réduire les émissions de CO2, une meilleure qualité de l’air ou un désencombrement des routes. «Le coût de 350 millions annuels est une somme importante. Est-ce de l’argent bien investi? La gratuité va être un encouragement à la pendularité de grandes distances, qui pourrait aussi conduire à une augmentation des loyers dans des lieux plus éloignés ou moins accessibles», a critiqué, au bord de la mauvaise foi, le socialiste Pierre Dessmontex.

Initiative cantonale en préparation

«Nous sommes malheureusement contraints de constater que le vote pré-électoral sur l’instauration de l’urgence climatique dans le canton de Vaud par le Grand Conseil en 2019, n’était peutêtre que de la poudre aux yeux», estime le POP, rappelant qu’il ne saurait y avoir de justice climatique sans justice sociale. Le parti n’exclut pas désormais de lancer une initiative populaire cantonale sur le thème. «Nous portons depuis près de 40 ans ce projet de transports publics gratuits: multiples pétitions des Jeunes POP, intervention de Marianne Huguenin au parlement fédéral, initiative parlementaire de Bernard Borel au Grand Conseil, interventions au Conseil communal lausannois. Le présent refus n’entame pas notre détermination», conclut le POP.