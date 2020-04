Journal du coronavirus

Lundi 30.3

L’usine Luxfer Gas Cylinders de Gerzat (Clermont-Ferrand), la seule en Europe pouvant fabriquer des bouteilles d’oxygène à haute qualité, est à l’arrêt depuis mai 2019 pour raison d’économie. Les salariés demandent sa nationalisation et la reprise immédiate de la production, prenant au pied de la lettre l’allocution du président Emmanuel Macron du 12 mars: «Ce que révèle cette pandémie, c’est qu’il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché.»

J’apprends le décès de Jean-Louis Roy (1938-29.3.20), membre fondateur du Groupe 5, à l’origine du renouveau du cinéma suisse. Cela me touche et fait monter des souvenirs. J’ai participé à deux de ses documentaires pour «Temps Présent»: Faites-moi tourner la tête sur les cours de danse de salon, en 85, et surtout Petites annonces pour grand amour, en 1988, sorti en même temps que mon livre portant le même titre, mon seul succès de librairie.

Mardi 31.3

Le matin à 8h05, émission RTS «On se bouge!».

Les JO auront lieu du 23.7 au 8.8 2021. Le 8, ce sera le jour des 40 ans de Federer, «le plus grand joueur de tennis de tous les temps», mon idole. Je n’ai plus mal! Je ne sens plus ma périarthrite, qui me faisait souffrir depuis novembre 2019. Ma physiothérapeute me dit que le bas de mon dos est détendu… s’il n’y avait pas le coronavirus, je l’embrasserais!

La place de jeux de Perly est désormais interdite aux enfants, entourée d’un ruban rouge et blanc «police municipale», on dirait une scène de crime!

Mercredi 1.4

Polémique: pour ou contre le Dr. Raoult. Une chorale improvisée par les fenêtres à Saint-Jean, le soir à 18h, durant 15’… Des voisins se sont plaints! Einstein disait déjà: «Il y a deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine, et encore, pour l’univers, je n’en suis pas sûr»…

Daniel Koch, «Monsieur Covid-19», va prendre sa retraite fin avril, mais il continuera de nous informer par sa présence placide et rassurante.

Les coiffeurs au repos forcé. Les cheveux poussent, on va bientôt tous ressembler à des hippies!

Résolution due au confinement: je me mets à trier, classer et surtout jeter les monceaux de papiers qui ont envahi mon bureau.

Le livre suisse espère un soutien des collectivités publiques, mais les très petits (dont moi), qui fonctionnent souvent sur le bénévolat, souffrent moins. Des éditeurs mettent des livres en ligne (nous l’avons fait ed-des-sables.ch).

Jeudi 2.4

Le confinement pousse au rangement et aux grands nettoyages. Dessin d’Herrmann: une femme nettoie les vitres, son mari applaudit!

17h40, appel de JNC, qui a beaucoup apprécié que je refuse l’aide du canton. J’envoie ma lettre à Fabrice Luchini, avec la chronique GH où je parle de lui.

Besoin de la presse par les gens, alors qu’elle est en danger à cause de la baisse de la pub. Aide de la Confédération? Temps Présent, un couple fait une réserve de vivres comme s’ils avaient un magasin! Cela me fait penser au film Black Out de Jean-Louis Roy, 1970.

Documentaire sur le soleil. Même lui fait penser au coronavirus…

Les Journées littéraires de Soleure auront lieu en ligne!

Vendredi 3.4

Vincent Kucholl joue le rôle d’un prof paresseux et méprisant. A vomir. Je mijote une lettre.

La Poste à la limite de ses moyens. Des colis encombrants, comme une cabane de jardin. Je vais acheter des timbres. La préposée, qui fait un remplacement, me remercie pour mon article sur la Poste.

C dans l’air. Les Chinois ont menti sur tout.

Le canton du Tessin demande que les gens n’y viennent pas en vacances. Ecole à la maison. 1 personne sur 6 a de la peine à comprendre un texte simple…

2 épisodes de la série Astrid et Raphaëlle. Les autistes Asperger me font craquer: Rain Man, Good Doctor, Greta Thunberg, Astrid…

Je trie, retrouve la lettre m’indiquant que j’ai gagné le prix littéraire de Gruyères 2016, que je classe, d’anciens PV, que je jette.

Samedi 4.4

La RTS annonce qu’on peut lui envoyer des poèmes sur la liberté de 4 à 16 vers «liberte@rts.ch». J’en informe mes auteur.e.s.

Angela Merkel, avec son calme, est plus populaire que jamais, l’opposition est inaudible, l’extrême droite inexistante. C dans l’air. L’homme tousse, la planète respire. Diminution de la pollution. Des canards dans les rues de Paris, les eaux sont redevenues claires à Venise.

Je trie et jette, jette. Les piles diminuent.

Dimanche 5.4

Je vais saluer mon jardin, il y a de plus en plus de fleurs parmi les fraisiers.

J’envoie mon poème sur la liberté au site RTS et ma lettre aux aîné.e.s des EMS. 12h15, je me mets à mon apéro, Spritz, que je bois avec le repas.

Il ne me reste plus beaucoup de fourres transparentes à trous, et je ne peux plus en acheter…

Lundi 6.4

En allumant la TV pour voir le visage de celles et ceux qui interviennent sur RSR1, j’admire, au ralenti, l’envol, le vol et l’arrivée de cygnes, une splendeur sidérante. S’il manque de l’éthanol, la matière première pour fabriquer du gel désinfectant, c’est parce que le centre de la Régie fédérale des alcools a été privatisé en 2018, et la réserve de 10’000 tonnes de produit liquidée! Je m’en étrangle.

On se familiarise avec le télétravail, considéré comme trop compliqué auparavant. Témoignage du 1er extubé de Genève, au réveil, il toussait beaucoup: «J’ai réussi à faire sortir le diable de mon corps». G-B la reine prend la parole, 4e fois en 68 ans de règne (guerre du Golfe, mort de Lady Di, mort de sa mère).

Boris Johnson, atteint, a été emmené à l’hôpital.

Le Courrier, mort de Paolino Casanova, celui qui s’occupait de la sono dans presque toutes les manifs.

Mardi 7.4

2x moins de CO2 rejeté par jour en Europe.

Je trie, une pile de cartes vierges de Paris! Qu’est-ce qui m’a pris?

Elections de la Ville. Les 4 de gauche ont passé, le 5e siège sera occupé par la PDC, le PLR Simon Brandt a perdu. 3 femmes sur 5, une première. Davantage de femmes dans les exécutifs communaux.

Mercredi 8.4

Des gourous rassemblent leurs fidèles, persuadés que Dieu les protège!

Incendie en Ukraine près de Tchernobyl.

J’achète le Canard, en déguste les dessins sur la terrasse, mon chat contre moi. Covid-19 touche davantage les hommes en surpoids, «enveloppés», comme dirait Obélix. USA: Sanders a jeté l’éponge. C’est Joe Biden qui affrontera Trump (au plus fort dans les sondages)

Le témoignage d’une femme qui a accouché et a dû rentrer dans la journée. Son mari est astreint au télétravail, ils ont 2 autres enfants… vive le congé paternité!

jeudi 8.4

France-Inter: 7 millions d’auditeurs en ces temps de confinement. Les gens craquent, se lâchent quand ils vont en courses. Incivilités absurdes et, parfois, des réactions imbéciles de flics (un cycliste pénalisé).

Le CERN met à disposition de la recherche ses immenses capacités de calcul 3 D.

Israël impose le couvre-feu pour mettre au pas les juifs ultraorthodoxes,qui se croient protégés du Covid-19.Or 50% des malades sont ultraorthodoxes, alors qu’ils ne représentent que 12% de la population totale.

France 2, une personne s’est lavée à l’alcool à brûler, emmenée aux urgences!

Vendredi 9.4

Les pays de l’UE sont enfin arrivés à un accord, les Pays-Bas bloquaient. 500 mds €.

Boris Johnson est sorti des soins intensifs.

Dès 9h, je descends les affaires d’hiver et remonte celles d’été, je mets de côté des vêtements à donner.

Chloroquine utilisée à 40% au CHUV, 50% au HUG. Pragmatisme.

Samedi 10.4

Mets un short, cela me change de mes pantalons.

La RTS réorganise ses programmes et ses équipes, nouvelle émission Antivirus remplace Couleurs locales, Alexis Favre aux commandes. Marchés à la ferme, on redécouvre le local…

Depuis leur apparition sur terre, il y a 300 millions d’années, les vertébrés sont armés contre les virus, les humains également.

Je retrouve des documents sur la préparation du congé-maternité, 2004, et un échange de lettres avec Mitterrand, dont une signée de sa main.

Dimanche 11.4

Un entretien téléphonique par le biais de l’application WhatsApp avec mon fils et mes deux petits-fils.

12h: messe et bénédiction urbi et orbi, dans la basilique de Saint-Pierre, vide…

Champagne, foie gras, c’est Pâques.

Un complotiste prétend que le coronavirus se propage par les ondes des 5G! Il est suivi par des millions de followers! Des antennes sont détruites! Les gens sont fous.

Afrique, des médecins ont proposé de faire de l’Afrique un vaste laboratoire. Polémique.