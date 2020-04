Le pays le plus solidaire au monde est«puni» par un blocus

Victime d’un blocus depuis 59 ans, Cuba a honoré plus de 600’000 missions internationalistes dans 164 nations, toujours en première ligne quand il s’agissait d’aider un pays frère en nécessité et sans ne jamais s’immerger dans les affaires intérieures de ces Etats. Avec plus de 1,7 milliard d’examens médicaux, 12,5 millions d’opérations chirurgicales et autant de vaccinations selon l’Unité centrale de coopération médicale (UCCM) du Ministère de la santé publique de Cuba, ce petit pays a réussi à sauver la vie à plus de 6’253’000 personnes. Rien qu’en 2018, 36’000 personnes, dont 18’000 médecins ont œuvré dans le monde. En 2019, ils étaient 29’000 médecins dans 59 pays selon les chiffres du Ministère de l’extérieur de Cuba (MINREX). «Tous ces sacrifices valent la peine ne serait-ce que pour sauver une vie», nous répondrait n’importe quel Cubain.

Après l’Italie, ce sont 13 autres pays comme l’Espagne, qui ont sollicité de l’aide auprès de Cuba pour lutter contre la pandémie. Ils sont ainsi actuellement 593 professionnels, ayant laissé leurs familles au pays pour venir assister des malades dans le monde entier. Pour sa part, la section fribourgeoise de l’association Suisse-Cuba a récemment réitéré auprès du Conseiller fédéral, M. Alain Berset, sa demande du 16 mars denier relative à la possibilité d’importer un médicament cubain estimé efficace contre le Covid-19 et de solliciter l’aide de personnel médical cubain. Par ailleurs, elle demande au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour stopper immédiatement le«blocus criminelet génocidaire» de Cuba dont notre pays est complice.