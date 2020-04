Journal du coronavirus

Lundi de Pâques, 13.4.20, 21°

La rose rouge «Mitterrand», qui avait éclos le 10.5.81, jour de son élection, a un mois d’avance.

Je travaille à ma chronique GH, c’est long, de raccourcir…

Accord sur le pétrole, quantité et prix, jamais aussi bas.

Tombe sur Le Capitan, de 1960, j’étais ado, mais je suis encore sous le charme de Jean Marais.

Je trie. Retrouve un chouette article de GH sur mon poème «Je suis Charlie», lu à la rue du Mont-Blanc en janvier 2015.

20h, allocution de Macron, la 4e depuis le début de la crise. Le confinement est prolongé jusqu’au lundi 11 mai. Les crèches et les écoles rouvriront, les voyages à l’étranger sont interdits jusqu’à nouvel ordre.

Mardi 14.4.20, 14°

Trump, lors de sa dernière conférence de presse, a lancé un film de 3’ où il récrit l’histoire du coronavirus à sa gloire. Du jamais-vu.

Le prix des masques a quintuplé.

Canada. Trudeau au sommet dans les sondages.

Réouverture d’entreprises horlogères à Genève: bouchons aux douanes.

On n’annule pas les signatures récoltées en mentant sur le congé paternité: le peuple votera.

Je me rends compte que j’ai oublié ma séance de physio! Laisse un message.

C dans l’air avec, parmi les 4 expert.e.s, Anne-Claude Crémieux, professeure de maladies infectieuses, qui sourit tout le temps. Pour conjurer le (mauvais) sort?

Tri. Je retrouve une lettre NON OUVERTE avec un bv des impôts. Comme si l’année 2013 était tombée en panne.

Mercredi 15.4.20, 19°

USA, Trump signe les chèques destinés aux défavorisés, comme si c’était son argent! Il supprime la participation des USA à l’OMS, qu’il accuse d’incompétence. Un fou égotiste, menteur, violent, sans empathie, destructeur, qui ne pense qu’au fric, un sociopathe dangereux pour son pays et la planète.

Retard pour le tram 14 (Vuilly) et le tram 15 (St-Julien). Zut.

Un chauffeur licencié pour s’être masturbé au volant, filmé par une passagère. Cette manie de filmer des masturbations!

Pologne, malgré le virus: manifestations pour le droit à l’avortement.

L’Inde doit déconfiner pour freiner la misère.

L’incendie est maîtrisé à Tchernobyl, pas de traces nucléaires.

Ma voisine fait mes courses, 2 barquettes de fraises (à moitié prix), les premières de la saison, hélas sans goût.

Il y a un an, l’incendie de Notre-Dame de Paris. Le gros bourdon sonnera ce soir à 20h.

Mort de l’artiste bernois Markus Raetz à 78 ans (OUI et NON, sculpture érigée à la place du Rhône, Genève).

Je trie, jette sans remords les cours universitaires d’espagnol, d’anglais, de grec, les documents concernant ma thèse sur le sexisme des manuels scolaires que je ne ferai pas, des lettres auxquelles je n’ai probablement pas répondu. Comment fait Amélie Nothomb, qui répond à toutes?

C à vous. Origine de tous les virus: la chauve-souris, 1400 espèces. Le braconnage du pangolin a repris en Chine! Alors que c’est le porteur du Covid-19. Je ris de nouveau à La Cage aux folles.

Je jette le cours de français pour les vendeurs 1ère année. Comment ai-je pu garder cela 20 ans? Que faire des PV du groupe du Collectif 14-Juin? Je demanderai à Maryelle.

Jeudi 16.4.20, 22°

RSR. Les femmes bénéficient d’une «exubérance du système immunitaire»! Les femelles animales aussi. Hormones? XX? Elles réagissent mieux aux maladies, aux vaccins, ont besoin de doses plus faibles.

L’Autriche déconfine, l’Espagne verrouille, l’Italie voit la mafia se déployer auprès des gens fragilisés.

CH, la pauvreté va passer de 8 à 16%. Journée Chaîne du Bonheur, animée par Jean-Marc Richard. On reparle du revenu universel de base.

Des blocs de béton encerclent Genève aux douanes.

Je corrige un manuscrit, arrose le jardin.

La conférence de presse du Conseil fédéral.

Déconfinement en 3 stades: 1) 27.4: réouverture des crèches et de l’école primaire, coiffeurs, esthéticiennes, jardinières, brico-loisirs, 2) 11.5: écoles non obligatoires, tous les magasins, 3) 8.6: cinémas, musées. Les personnes âgées doivent rester chez elles.

Le Courrier. La dette des pays pauvres est suspendue. Enfin.

Vendredi 17.4.20, 24°

J’écris à Herrmann pour son joli dessin d’aujourd’hui: coiffeurs et crèches s’exclament en chœur: «Comme ils ont poussé!».

Inde. 80% de la population est précaire (emploi à la journée), redécouverte de la pauvreté de masse, 50% des foyers n’ont pas l’eau courante, épidémie dans les bidonvilles où les gens s’entassent.

Mort du chanteur Christophe (Aline) et de Francis Reusser, le réalisateur suisse avait adapté au cinéma plusieurs romans de Ramuz, dont Derborence.

Portrait du mois: le Pr en médecine Didier Pittet, chef de la prévention des infections aux HUG. Il a débuté sa carrière en 1983, 70’000 personnes souffraient de maladies nosocomiales, 2000 en mouraient. Il a inventé une solution alcoolisée pour se laver les mains. 25’000 hôpitaux l’ont adoptée, souvent après d’âpres luttes… Cela me rappelle l’histoire du médecin hongrois Ignace Philippe Semmelweis (1818-1865). Il démontra l’utilité du lavage des mains, après la dissection d’un cadavre, avant d’effectuer un accouchement! Cela diminuait le nombre des décès causés par la fièvre puerpérale. Malgré les résultats obtenus, il fallut des années pour que ses collègues admettent sa théorie.

Enquête sur la Chine et ses laboratoires.

Balade, les champs de colza reflètent le soleil.

Marthe m’appelle pour me dire qu’elle a bien aimé mon journal dans GH. «A quand une page entière?», me demande-t-elle.

F3: Brassens par Brassens. L’envergure d’un géant.

Je jette des épreuves, des examens, la brochure de rédaction professionnelle, tellement utilisée qu’elle part en lambeaux.

Samedi 18.4.20, 24°

Je me lave les cheveux, que je n’arrive plus à coiffer!

Je fonce aux Mattines pour chercher mes œufs, mais il y a quand même 15’ d’attente. Nous devons apprendre la patience.

Situation effroyable en Colombie et au Nicaragua: on n’arrive pas à enlever les cadavres à mesure.

Déconfinement à l’école. Comment faire comprendre à des ados qu’ils peuvent se retrouver à 25 dans une classe mais pas à plus de 5 pour boire un verre?

36 jours sans pluie: sécheresse. Record: 41 jours durant l’hiver 1896.

Russie, défaillances des systèmes de santé après 20 ans de Poutine.

Un mystérieux virus menace le cacao. Décidément ces virus n’épargnent rien ni personne.

USA, manifs dans plusieurs Etats pour rouvrir les entreprises. Trump les soutient!

Avec plaisir, finalement, je regarde Hibernatus, avec Louis de Funès et la délicieuse Claude Gensac.

Tri. La première page d’un numéro de «Genève lettres» de 1987, où je suis nommée. Je me demande jusqu’où je vais descendre… Documents de 1997 pour mon travail de diplôme DES sur le sexisme des manuels scolaires. Les papiers concernant l’entrée de mes parents dans l’EMS. Les Tilleuls, 1998. Souvenirs pénibles et heureux.

USA, Chicago. 70% de morts du Covid- 19 sont des Noirs, alors qu’ils ne représentent que 30% de la population: mauvaise santé, obésité, revenus plus bas.

Portugal. Papiers remis aux sans- papiers, afin qu’ils puissent avoir accès à la nourriture et aux soins.

Gazon maudit de Josiane Balasko avec Victoria Abril. Toujours aussi plaisant.

Je termine le deuxième carton bananes! Contente. Entreprends le troisième. Le séminaire FIPF (Fédération internationale des professeurs de français) à Tokyo de 1996, celui de Paris en 2000.

J’envoie mes vœux d’anniversaire à mon petit-fils Frédéric, 24 ans. Où passe le temps?

Dimanche 19.4.20, 22°

On respire entre 10’000 et 15’000 litres d’air par jour… et il en reste encore?

Continue la correction d’un manuscrit.

Les champs de colza comme des soleils.

C politique. Inde. Le président Modi se fie à la magie contre Covid-19!

Bolsonaro continue de nier. Un homme résiste: Bruno Covas, 40 ans, maire de São Paulo, il dénonce le cynisme du président.

TJ. Alain Berset: «Il faut agir aussi vite que possible mais aussi lentement que nécessaire».

Sur une idée de Lady Gaga, des chanteurs célèbres font un «One World: Together At Home» durant 8 h, qui a déjà récolté 34 millions de fr.

Je trie… mais c’est long, parce que ce sont des articles sur mes livres, que je dois classer. Minuit.

Alceste part seul dans son désert, je vais me coucher.