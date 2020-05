Journal du cornavirus

Lundi 27.4.20, 21°

Marcel Ospel est mort, à 70 ans, d’un cancer, pas du Covid-19. J’avais écrit une lettre de lectrice, parue dans Le Courrier du 10.8.2010, intitulée «Merci, Monsieur Ospel!» après qu’il eut dû démissionner comme PDG de l’UBS, avec un joli parachute doré.

«Si je résume, vous avez ruiné Swissair, mis 5500 travailleurs d’UBS au chômage, contribué à celui de milliers d’autres, vous et vos semblables avez privé de toit des millions d’Etasuniens, provoqué un effet domino qui s’est propagé à la terre entière, poussant des centaines de banques à la faillite, quand ce n’est pas un pays entier, comme l’Islande. De combien de ruines, de combien de morts êtes-vous indirectement responsable, Monsieur Ospel? Tandis que l’économie s’effondre, vous êtes probablement en train de jouer au golf à Dubaï… Merci, Monsieur Ospel!»

Après sa chute, Ospel n’osait plus aller dans un restaurant en Suisse: il se faisait tellement huer par les client.e.s qu’il devait quitter sa table! Je n’ai jamais détesté autant un humain, si j’excepte les dictateurs et les criminels de guerre.

Fort vent depuis 17h30, pluie: Pollux revient mouillé!

Tri. Je retrouve une page de la TdG du 19.10.87 présentant les 13 élus au National et aux Etats: rien que des mecs, aucune femme!

Mardi 28.4.20, 16°

Ruée hier sur les bricos et les jardineries, queues, temps d’attente à l’extérieur et aux caisses. J’attendrai un peu.

Les coiffeurs ont repris le travail le lundi, confinés assez longtemps. On découvre qu’ils font partie des métiers indispensables!

M-Magazine, une et article sur Alain Berset, devenu une vedette! Je lui envoie un courriel de félicitations.

Italie. Nouveau pont pour remplacer le pont Morandi, qui s’était écroulé le 14.8.18. 10% des marchandises passaient par ce pont.

Neuchâtel. La fête des vendanges est annulée.

Je descends les boîtes où je range mes sacs, je suis folle de garder tout ça! J’en élimine au moins une vingtaine, mais il en reste autant!

Le Courrier. Superbe chronique de Michel Bühler sur la responsabilité des humains dans cette pandémie. Je le félicite.

Le chef Raoni appelle à l’aide.

Le nombre de personnes au bord de la famine risque de doubler en 2020 à cause de la pandémie. Que des mauvaises nouvelles!

Mercredi 29.4.20, 18°

Après 6 semaines, j’ai fait revenir ma femme de ménage, elle porte un masque. Elle a eu très peur pour ses 3 enfants, qui toussaient. Je lui montre mon bureau dégagé, la terrasse avec la vitre et le pare-vent, qu’elle photo-graphiera, pour sa maison au Kosovo. Elle me remercie de la payer, je suis la seule à le faire. Elle et son mari envoient de l’argent à leur famille au Kosovo.

11h, appel d’Encre fraîche. La parution de mon recueil est repoussée d’une année.

Repas: asperges et rosé. Vais acheter le Canard, retour par la route et les vignes. Regarde les dessins et lis la 1ère page sur la terrasse, le vent est tombé.

TSR2: La carapate de Gérard Oury, 1978, avec Pierre Richard et Victor Lanoux. Jubilatoire, la scène du strip-tease devant une station d’essence, les yeux exorbités des conducteurs, dont les voitures s’encastrent les unes dans les autres. Un bol de rire avant de me coucher.

Jeudi 30.4.20, 15°

Alors que la pandémie occupe le monde, les criquets pèlerins continuent de ravager l’Afrique, notamment le Kenya, la Somalie, l’Ethiopie. Cela va ajouter 5 millions de personnes aux 20 déjà sous-alimentées.

Lessive.

TdG. Herrmann a droit à la une: un couple s’apprête à entrer dans un restaurant, la femme demande si c’est bien prudent, l’homme répond: «Oui, c’est chinois»!

Le CF a donc décidé de déconfiner, le rapport de force a basculé au CF, les représentants de la droite ont gagné. Incivilités: masques jetés à terre, ou dans le papier à recycler (!), débarras sauvages, jetés dans la campagne. Parfois, je déplore de faire partie de l’espèce humaine…

Copie mes notes.

TJm. Manque de surblouses! Une usine française en fabrique des lavables, qui, à l’usage, coûtent moins cher que les chinoises! Une absurdité de plus…

Jacquou le Croquant de Laurent Boutonnat, 2005, avec Gaspard Ulliel. Au XIXe siècle, sous le règne du roi Louis XVIII, dans le Périgord. L’arrogance de la noblesse, même après la Révolution. Il faudra encore celles de 1848 et de 1870 pour que la République soit enfin réalisée en France. Mais la morgue des puissants est hélas encore à l’œuvre aujourd’hui.

Pendant ce temps, je trie!

Léger ensoleillement, mais il souffle fort, je renonce à ma balade.

C dans l’air: Etats-Unis: le Covid pire que le Vietnam. Au début de la pandémie, la Chine a laissé partir des centaines de milliers de Chinois partout dans le monde en janvier, alors qu’elle connaissait les ravages du virus.

Regarde sur la 5 un documentaire sur les 7 merveilles du monde de l’Antiquité. Le phare d’Alexandrie était plus haut qu’un gratte-ciel moderne. Archimède en avait conçu les plans et les miroirs, qui éclairaient à un jour de voyage sur mer… Il a résisté 1500 ans aux tremblements de terre.

Je classe des documents, dont ceux du Salon du livre 2018…

Vendredi 1er mai 20, 13°

Vania Alleva, présidente du syndicat Unia, à l’interview sur le Premier mai, qu’elle prononce «première mai». 660’000 pauvres en Suisse, une personne sur 8. La pauvreté va augmenter. 1ère fois qu’il n’y a pas de cortège en 130 ans. On fera du bruit avec des casseroles et des sifflets depuis les fenêtres et les balcons.

TdG. «Après-Ge» réfléchit à l’avenir possible.

Je mets les habits dans un sac vert de 60 l et les sacs dans un de 110 l, vais à la déchetterie.

Cartouche de Philippe de Broca, 1962, avec un Jean-Paul Belmondo, éblouissant, un rôle sur mesure. Cartouche a réellement existé, sévissant sous la Régence, trahi par un de ses hommes, il est roué vif en place de Grève le 28.11.1721.

Tri, encore et toujours.

C dans l’air: Du vert, du rouge, de l’orange… et des espoirs!

Vais chercher un Bordeaux de 2011, il ne faut pas se laisser aller!

J’ouvre l’enveloppe remise par Maryelle, contenant les lettres que je lui ai écrites de 1969 à 1977, quand elle était en Suisse allemande. Durant la période de séparation d’avec mon ex-mari, j’ai multiplié les aventures, souvent décevantes, d’ailleurs. Certains noms ne me disent plus rien. Je suis si absorbée par ma lecture que je décroche de Candice Renoir, et ne sais plus qui a tué qui ni pourquoi!

Le Courrier. Pour ses 100 ans, l’ancien combattant Tom Moore a parcouru 100 fois la largeur de son jardin avec un déambulateur. Il est devenu un héros pour les Britanniques en collectant une somme record pour les soignants. Là, je suis à nouveau fière d’appartenir à la race humaine!

Samedi 2.5.20, 12°

Retour de Kim Jong-un lors de l’inauguration d’une usine.

Dessin de Chappatte: un bidon de Javel portant l’étiquette «Tenir éloigné des enfants et du président des Etats- Unis», génial!

TdG. A cause de la pandémie, au niveau mondial, 47 millions de femmes n’auront pas accès à la contraception et à l’avortement, il y aura 7 millions de grossesses non désirées, + 30-45 millions de violences conjugales, + 2 millions de mutilations génitales, + 13 millions de mariages précoces…

Joe Biden accusé d’agressions sexuelles, il nie.

Le Conseil fédéral refuse une aide d’urgence aux médias. Malin!

Sport et dessins d’enfants sur le macadam.

Dimanche 3.5.20, 16°

Je jette les billets des Charottons. J’ai été membre de 2011 à la fermeture, en 2017. On payait 120 francs par mois pour 4 sacs de légumes, mais on devait 4 journées de travail par an.

Appel de Claire à Paris, les travaux dans son appartement de 40 m2.

Téléphone à Marie-Jo, bons échanges. On se raconte nos hommes.

TJm. Genève, plus de 2500 personnes font la queue pendant 3 heures pour obtenir des aliments d’une valeur de 20 francs! (Caravane de solidarité), des sans-papiers, des clandestins, des femmes de ménage, etc., qui n’ont plus de revenu. Honte.

Je retourne à mes comptes 2019. Je dois remettre au «Cercle» le montant du chiffre d’affaires.

Tour du jardin, il y a plein de roses, je cueille 9 fleurs pour mon vase.

TSR2, documentaire Au nom du progrès, deux siècles de révolutions industrielles et économiques, de l’ère du charbon à celui du Big Data. Conclusion: l’anthropocène est peut-être parvenu au point de non-retour… encore une nouvelle déprimante!