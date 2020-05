Journal du coronavirus

Lundi 4.5.20, 23°

TdG. La pauvreté devient visible à Genève, lors de la distribution de denrées alimentaires aux Vernets. Des personnes travaillant au noir, contribuant au bien-être du pays, mais abandonnées. J’ai honte.

Regarde Les Misérables de Robert Hossein, 1982, Lino Ventura dans le rôle de Jean Valjean crève l’écran. Les nantis et les misérables, l’injustice à tous les niveaux, le bagne pour une pomme volée, les pauvres surexploités. On a fait des progrès, mais il reste encore tant de misérables dans le monde…

Je replace un classeur sur le rayon du haut, dans le corridor, dois repousser les autres, qui tombent! Certains s’abîment, mais un seul a le mécanisme tordu, c’est celui du 1er Salon du livre, 1987, année de création de ma maison d’édition. Je peignais des poèmes au verso des affiches, qui étaient placés à 10 endroits dans la Ville par la SGA, grâce au peintre Luc Joly. «Echelle de livres / jusqu’à la lune», «Qu’est-ce qu’un livre? L’écriture / à plate couture». Je lis l’article du Courrier consacré à Jean Richard, qui va prendre sa retraite. Les Ed. d’En Bas publient 20 livres par an, ils sont 3, je suis seule et j’en fais presque autant…

Balade. Les champs de colza ont perdu leur or.

TJs. «Appel du 4 mai», pétition de 53’000 signatures pour un après différent.

Mardi 5.5.20, 20°

Journée mondiale de l’hygiène des mains, ça tombe bien.

F-Inter, intervention de Fabrice Luchini. Il apprend et présente une fable de La Fontaine tous les 3 jours sur Instagram.

Réunis à Berne, dans une salle immense, les député.e.s ont retrouvé leurs mauvaises habitudes de politique politicienne.

Je raccourcis ma chronique.

Courrier: une enveloppe épaisse de la régie contient 10 masques, sympa…

TJm. La dessinatrice Albertine a reçu le prestigieux prix Andersen. Je possède d’elle un dessin original, qu’elle m’avait offert aux Journées littéraires de Soleure 2018.

France, pour le déconfinement des écoles, 63 pages de directives sanitaires!

Vais à la poste, un recueil pour Paris coûte 7 fr., la France exige le tarif prioritaire. Dans le pré du haut, deux veaux qui viennent de naître.

Jardinage.

C dans l’air: l’Occident accuse, la Chine se braque. Une centaine d’entreprises françaises ont rapatrié leur usine de Chine en France.

Je trie les porte-revues, tombe sur les témoignages après la mort de mon frère, le 15.9.71. Il avait 17 ans… et sur les horribles critiques inventées par l’ignoble Lucas sur mon premier roman.

Mercredi 6.5.20, 21°

Rendez-vous chez un nouveau coiffeur. Il porte un masque, m’en remet un, je lui explique ce que je désire, le résultat me convient. Je garde le masque pour aller acheter le Canard, puis un cube de vin «Fuego» à la Coop, ça va me booster!

Ma femme de ménage m’aide à remettre les classeurs en place, elle a peur de les recevoir sur la tête! Bernard vient prendre ses exemplaires. Rosé sur la terrasse, il me montre un projet poèmes-photos, qu’il me laisse. On a remis des moutons dans le pré en face de notre immeuble.

Arte: Diplomatie de Volker Schlöndorff, avec Niels Arestrup en von Choltitz, André Dussollier joue Raoul Nordling, l’ambassadeur de Suède, qui, dans la nuit du 24 au 25 août 1944, tente de convaincre le général von Choltitz de ne pas faire sauter Paris. Haletant.

Jeudi 7.5.20, 24°

TdG: l’annonce du site des Ed. des Sables a paru dans le Guide, p. 10, avec mention de 2 de mes auteur.e.s, je les en informe. Plusieurs messages de félicitations.

Lessive 60°.

VGE, 94 ans, accusé de harcèlement sexuel par une journaliste allemande, il lui aurait mis la main aux fesses à plusieurs reprises lors d’une interview en 2018. Sacrée santé! Que faisait-il quand il était encore vert?

USA. Certain.e.s malades du diabète ne peuvent pas se payer leur dose d’insuline, 10 fois plus chère qu’au Canada. A l’origine, une découverte canadienne, vendue bon marché aux USA, afin que le médicament soit à la portée de tous. Salauds de pharmas capitalistes!

TdG. GE: intervention musclée de la police contre des manifestants #4m2, AI s’inquiète pour la liberté de la presse. Le miel coule à flots, après 40 jours de beau temps. Le bio en forte hausse.

F2, Erreur de la banque en votre faveur, 2009, avec Gérard Lanvin, Jean-Pierre Darroussin. Jubilatoire, la victoire des petits sur les gros, encore plus quand elle a lieu dans le milieu bancaire. Cela me met d’excellente humeur.

C dans l’air: la France coupée en deux.

J’arrache les mauvaises herbes de la terrasse.

TJs. Journaux en danger, -30 à 60% de pub, mais davantage de lecteurs. Chouettes commentaires sur mon journal GH.

2,5 kilos. C’est le poids que les Français ont pris depuis le 17 mars, selon un sondage IFOP, en raison de la baisse d’activité et du grignotage. Je me pèse tous les matins, calcule les calories, fais de l’exercice: je ne veux pas grossir.

Vendredi 8.5.20, 25°

Anniversaire des 75 ans de la capitulation de l’Allemagne, le 8 mai 1945. Les commémorations prévues en Russie et en Allemagne sont annulées.

Dans les pays du Tiers Monde, il y a 80% de travail au noir, 20% dans les pays occidentaux.

TdG. L’efficacité des masques chinois mise en cause. Certains sont trop petits pour les nez occidentaux.

Photo insolite d’Antonio Hodgers et de Christian Dupessey, maire d’Annemasse, des deux côtés de la frontière de la Pierre-à-Bochet, pour discuter de la réouverture.

La Bibliothèque nationale rouvre, mais sans pouvoir fêter ses 125 ans.

Il y a eu + 4% d’enfants maltraités en 2019. Pour les femmes comme pour les enfants, l’endroit le plus dangereux est le foyer. Les contes nous le disent depuis des millénaires: Cendrillon, Le Petit Poucet, Peau d’Ane, Blanche-Neige… Je reprends mon scooter, que je gare sur la promenade du Pin, afin de visiter la Vieille-Ville déserte avant la reprise. Rue Etienne-Dumont, les boutiques et les bistrots sont fermés, place du Bourg-de-Four, terrasse vide, rue de l’Hôtel-de-Ville sans piétons. Aux canons, j’avise le vélo fleuri d’Anouk, je sonne aux Archives. Nous descendons, discutons du confinement, de l’action 4m2, à laquelle elle a participé. Elle va garder mon journal du c. pour les archives. Je vais sur la Treille, il y a des gens autour des tables, des vélos appuyés, la place Neuve est vide. Aux Bastions, il n’y a personne autour des jeux d’échecs. Mais des parents, des enfants, des poussettes, des gens assis sur l’herbe. Je continue à prendre des photos de ce monde étrange.

Mon rosier orange a plus de 100 fleurs.

C dans l’air: Covid: l’échec de Boris Johnson? 30’000 morts, le taux le plus haut d’Europe. Manque de masques, blouses, etc. Erosion depuis les années Thatcher, 70-80.

TJs. Les ventes de plexiglas explosent (parois et visières).

Samedi 9.5.20, 26°

Premières fraises des bois dans mon jardin.

TdG. Une page consacrée à Philippe Constantin, «Robinson» des Bains des Pâquis, fermés. Il y séjourne, les oiseaux sont plus tranquilles.

Confinés, les Romands ont été hyperactifs, tous âges confondus. Serions-nous dans le «Transperce- neige» imaginé par Jean-Marc Rochette, le train aux 1001 wagons qui ne s’arrête jamais?

Le prix prestigieux Swiss Press Award 2020, catégorie texte, a été remis à Arnaud Robert pour ses reportages sur «La révolution des toilettes». 2 mds de personnes n’y ont pas accès.

10h: Josiane s’attaque au lierre, je sors le coupe-haie et commence par l’extérieur. C’est lourd et fatigant. Je nettoie la fontaine, la remplis… et ça marche!

Nous nous demandons s’il valait la peine de confiner pour sauver quelques milliers de personnes, même si je suis concernée en tant que personne à risque.

J’ai horriblement mal aux reins, prends un Dafalgan.

Dimanche 10.5.20, 23°,

Fête des mères en Suisse

Première fleur du seringat qui sent si bon. Pour me fêter, je cueille une rose et la mets dans un vase. Pollux s’installe sur le fauteuil du bureau et n’en bouge plus.

1ère page du w-e: le dessin d’Herrmann en grand sur le crowdfunding mis sur pied depuis 2 mois pour aider 5000 PME. L’humain capable du meilleur comme du pire.

Courriels. Je reçois un excellent manuscrit d’un Français qui habite Lille.

Repas: tranche de bœuf charolais, pâtes fraîches aux chanterelles, Champagne. WhatsApp avec mon fils et mes petits- enfants, bonheur.

C politique. Nicolas Hulot. Le temps est venu de renverser la table.

TJs. Suisse: la sexualité sous coronavirus, plutôt moins active. On a vendu 2 fois plus de sex toys. Fête des mères: ruée sur les fleuristes. Des choses à se faire pardonner?