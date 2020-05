Le Grand Conseil vaudois se penche sur l’action du gouvernement

L ’action du Conseil d’Etat a fait ce mardi d’une première évaluation par trois commissions du parlement. Il n’en est ressorti à ce stade ni dysfonctionnements ni critiques politiques majeurs. Un «rapport exhaustif» de la part du Conseil d’Etat pour relater la manière dont il a géré la crise du Covid-19 est prévu qu’à l’automne.

Lors de la session, les chefs de groupe ont eu un temps pour parler. Pour le groupe Ensemble à Gauche et POP, Vincent Keller en a profité pour saluer le travail du secteur sanitaire pendant la crise et pique les velléités de la droite de privatisation des Hôpitaux universitaires, celle-ci demandait en septembre 2018 «une gouvernance moderne pour le CHUV». «Le groupe politique à l’origine de cette initiative devrait quittancer son erreur et retirer son initiative», a expliqué l’élu, ajoutant qu’il ne «fallait pas casser le CHUV. Bien au contraire! Il faut l’ancrer dans la constitution; c’est ce que nous proposerons prochainement.»

Il a aussi plaidé pour une revalorisation des conditions salariales des 10’000 colaborateur.trice.s du vaisseau amiral. Pour financer cette mesure, le député a conseillé au Grand argentier, Pascal Broulis de trouver de nouvelles recettes. «Les grosses fortunes qui ont profité du système pendant des décennies doivent maintenant passer à la caisse. Nous le disons depuis des décennies, peut-être que cela finira par entrer», a-t-il asséné.

Pour finir, il est revenu sur la mortalité des seniors dans les EMS. «Sur les plus de 350 décès COVID dans ce canton, 250 l’ont été dans un EMS. C’est plus de 70%. C’est énorme. Malgré la hotline mise en place par l’Etat, malgré le pool de coordination, malgré les demandes de renforts satisfaites par les élèves infirmiers, les civilistes et l’armée, malgré tout ces efforts, la situation reste difficile. Cela, il faudra en analyser très sérieusement la cause», a-t-il rappelé.

L’entier de l’intervention peut être consultée sur www.popvaud.ch