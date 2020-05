Des pistes cyclables critiquées à Genève

La semaine dernière, le Département des infrastructures (DI) de Serge Dal Busco a lancé son projet de nouvelles pistes cyclables afin d’accompagner le retour progressif des activités économiques et sociales et de contribuer à limiter le risque d’engorgement du trafic induit par une utilisation accrue de la voiture.

Trois axes stratégiques ainsi que plusieurs autres itinéraires dans le centre-ville ont été définis pour permettre une meilleure circulation de la petite reine. «Ces mesures sont prévues pour une durée maximale de 60 jours et elles pourront être adaptées en tout temps aux circonstances et, cas échéant, prolongées», précise le DI.

Si ces aménagements sont salués par la gauche et les Verts et sont soutenus par des associations comme l’ATE, Pro-vélo ou actif- TrafiC, qui voudraient les étendre par une pétition, ils sont loin de séduire la droite et les tenants de l’automobile. Une pétition rédigée par un dénommé Citoyen de Genève vient elle aussi d’être lancée sur Internet pour en finir avec la mesure. «L’objectif de ces aménagements vise à encourager un trafic cycliste plus important, au détriment de la fluidité du trafic et de l’environnement, puisque ces nombreuses suppressions et restrictions engendreront davantage de trafic et d’embouteillages sur les grands axes déjà saturés par la circulation routière», martèle, sans rire, le texte. La guerre des transports est bel et bien à nouveau déclarée à Genève.