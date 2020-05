Journal du coronavirus

Lundi 18.5.20, 23°

84% des Suisses font confiance au gouvernement (24% en France).

USA: la campagne présidentielle redémarre, Joe Biden cherche une vice-présidente.

TdG. Le climat, c’est maintenant ou jamais. Le développement d’hier n’est pas tenable.

Rdv au Remor avec Etienne. Les tables sont séparées par des rideaux rouge foncé et des porte-bagages, une boîte à chapeaux sur l’un, une valise sur un autre, c’est joli, intime, réussi. Chouette conversation, en 8 semaines, il a écrit 110 articles pour Bilan. Des interviews par téléphone: on joignait tout le monde. Il apprécie mon journal GH.

Je commence à préparer une salade pour mes invité.e.s: première grillade sur ma terrasse depuis… la nuit des temps! C’est la fête. Arrivent Myriam, Marlyse, Stéphanie, Olivier. Je propose un Spritz, puis du vin rouge. Canapés au fromage, salami, soupe aux petits pois, puis la grillade: cervelas, merguez, saucisses de veau. C’est très sympa, nous sommes enchanté.e.s de nous revoir.

Long téléphone avec Jean-Noël, nous refaisons le monde. Christine et lui ne veulent plus retourner à Paris! WhatsApp, mon fils attend mi-juin, il s’en voudrait trop si je tombais malade.

Narcisse et Philippe ont envoyé un poème, je les transmets à Anouk.

Arrose le jardin.

TJs. Décès de Michel Piccoli à 94 ans, après 200 films. Début de Les choses de la vie en hommage à l’acteur.

Secrets d’histoire sur le cardinal de Richelieu, ministre du roi Louis XIII, 18 années de pouvoir. Bâtisseur, son superbe palais a inspiré Versailles. Il avait une garde de mousquetaires, qui dormaient dans l’antichambre, et des espions partout: plusieurs complots furent ourdis contre lui.

Le Courrier. Effets indirects du c.: 1,2 million d’enfants de moins de 5 ans vivant dans 118 pays pourraient mourir en six mois, et 56’700 femmes pourraient succomber en raison d’une baisse des soins avant et après l’accouchement, en plus des 144’000 qui meurent à l’heure actuelle. Ce bilan annihilerait «des décennies de progrès dans la réduction des morts évitables chez les enfants et les mères», déplore la directrice de l’Unicef, Henrietta H. Fore.

Mardi 19.5.20, 24°

TdG. En ville de Genève, 45% de ménages n’ont pas de voiture. 2000 cyclistes ont défilé, les pro-voitures râlent. Anouk me raconte qu’on les insultait.

La Grèce, qui ne compte que 166 décès, veut sauver le secteur touristique.

L’OMS, essentielle, devra rendre des comptes. La Suisse travaille à une coalition internationale pour la réformer. Daniel Koch: 1ère vague terminée.

2e invitation d’auteur.e.s. Selon les conseils de mon petit-fils, mes invité.e.s se lavent les mains. Même joie de se revoir.

Je me rends au yoga. Le voisin d’une participante nous prête son terrain, gazon sous des arbres. Nous sommes 5. J’ai emporté mon grand linge de plage. Je contemple les branches des arbres qui bougent sur le ciel bleu. Séance douce et agréable.

C dans l’air: Pékin et Washington: duel à l’OMS.

Je raccourcis le journal c.

TJs. Hier, Trump a dit qu’il prenait tous les jours le médicament contesté, de manière préventive.

Le couple franco- allemand propose la création d’un fonds de relance doté de 500 milliards d’euros, Merkel a fait un virage à 180°.

Mercredi 20.5.20, 26°

RSR. Afrique, 3000 morts (320’000 dans le monde). Brésil, bcp de morts, Bolsonaro continue de nier le problème… mais porte un masque.

J’appelle le kiosque: tjs pas de Canard, tjs des problèmes de distribution.

TdG. La commission des comptes vante la défense du patrimoine à Genève. Hodgers boit du petit-lait, mais il faudra intégrer cet élément au début des projets.

J’apporte ma voiture pour qu’on lui mette les pneus d’été.

22h30, sur F4, un documentaire magnifique intitulé Le plus beau pays du monde sur des animaux. Les écureuils, grâce à leur mémoire défaillante, permettent aux chênes de proliférer. Le ralenti de cet animal à longue queue est une œuvre d’art.

J’ai relu tous les poèmes sur le c., cela fera un beau livre.

Jeudi de l’Ascension, 21.5.20, 25°

(je devrais être à Soleure) Anouk m’appelle à 11h. Elle va attendre l’ouverture des bibliothèques pour mettre fin aux textes sur le confinement, bonne idée. Nous parlons des photos, ce serait bien de les inclure. Le livre aurait environ 200 pages.

J’appelle René, encore fatigué du c. Il accepte que nous ajoutions son texte dans le livre «Grains de sable».

Selon l’ingénieur Jean-Marc Jancovici, il faut impérativement économiser l’énergie. Les politiciens fonctionnent avec des notions du passé et n’ont pas une minute pour se former, c’est pourquoi ils ont toujours un train de retard…

17h, balade, l’émouvante fragilité des coquelicots.

TJs. Les 5 scélérats de l’affaire des 5 femmes à Genève ont pris 8, 5, 4, 4 ans. Le 5e est blanchi, parce qu’on ne peut rien prouver.

F5. Amarna, la cité mystérieuse d’Akhenaton, et Nefertiti.

Je termine mon intro au livre et l’envoie à Anouk.

Vendredi 22.5.20, 30°

Les Journées littéraires de Soleure ont lieu en ligne, je préfère le direct.

Masques, capacité de la Chine: 600 mios par mois, en Europe, 20 mios. Impossible de tout faire fabriquer en Europe. Prévisions: 35% Europe, 65% Chine.

Le marché des animaux sauvages rapporte autant que celui de la drogue…

TdG. Réouverture des piscines et des plages le 8.6? En temps normal: 3000 p/j à Marignac, 8000 à Genève-Plage, 5000 aux BdP.

Une roulotte de l’OSR va parcourir la SR.

J’utilise la souffleuse pour aspirer les feuilles, je fais le tour du gazon… et du bruit! 11h40, commence à préparer la salade pour mes invité.e.s: 3e grillade sur ma terrasse, sympa, comme les précédentes.

Samedi 23.5.20, 21°

La fleur à vent tourne à toute allure.

TdG. Les Colis du Cœur aident 4500 familles, soit 11’300 personnes. De nombreuses familles des pays pauvres dépendent de l’argent que leur envoient les personnes qui sont parties travailler à l’étranger. La crise du c. complique tout.

La biomasse des mammifères sauvages a diminué de 82%. La destruction de la biodiversité, la déforestation, agriculture intensive favorisent les pandémies.

Invité.e.s: Bruno, Amanda et Melissa de Lausanne, Marie, de Zurich. Je me sens aimée! Je leur montre le seringat, le jardin, mon bureau rangé. Malgré la pluie, nous pouvons nous tenir dehors, entre la vitre, le pare-vent et le store, comme dans une cabane. Bon et sympa, une nouvelle fois. Je leur parle du livre sur le confinement.

C dans l’air: Les démocrates sont unis derrière Joe Biden, qui monte dans les sondages.

Images: livraison de masques de Chine par avion, accompagnés par des policiers masqués et armés, comme s’il s’agissait d’un convoi d’or.

J’envoie son manuscrit corrigé à Bruno, avec le nouveau titre.

TJs. Jeudi et vendredi, il y avait bcp de monde au bord de l’eau. Les gendarmes essayaient de faire respecter les consignes.

Les forains rongent leur frein. Knie aussi.

La chloroquine remise en cause. Autre médicament: Remdesivir.

Dimanche 24.5.20, 21°

TdG 2e cahier. Venise en grand danger. «Le drame, c’est d’avoir accepté un système qui ne fonctionne que s’il est humainement insoutenable.»

Il y a 100 ans naissait Boris Vian. Mort à 39 ans, ingénieur de formation, ce génial touche-à-tout visionnaire, indémodable. L’extraordinaire actualité de L’écume des jours, dans lequel les poumons de Chloé sont dévorés par un nénuphar, tandis que l’appartement rétrécit et les finances s’assèchent…

F5. L’extraordinaire intelligence des arbres. Il faut replanter des arbres partout dans le monde. J’en ai 15 dans mon jardin.

TJs. Décès de Jean-Loup Dabadie, 81 ans, chansons pour des vedettes, livrets de films.

Lausanne: match de foot illégal avec 1000 personnes.

Hong Kong, manif contre un projet de loi limitant les libertés, la Chine ne tient pas ses engagements.

Le nombre d’achats de piscines extérieures de jardin décuple, beaucoup de familles envisagent de passer leurs vacances d’été à la maison.

MaP. Spectre du déclassement en Suisse.

TSR2, Edward Bernays (1891-1995), l’un des inventeurs du marketing et l’auteur de Propaganda, un passionnant décryptage des méthodes de la fabrique du consentement. Des saloperies au service du food (petits déjeuners egg and bacon), du tabac, etc. mais aussi pour dénigrer un parti.