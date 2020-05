L’immense responsabilité des femmes

Le 14 juin 2019, des dizaines de milliers de femmes descendaient dans la rue dans le cadre d’une Grève féministe, réclamant l’égalité salariale, une meilleure reconnaissance du travail domestique, la fin des violences domestiques et du harcèlement de rue ou sur les lieux de travail.

Une année après cet événement d’une ampleur rare, tout reste à faire. L’égalité n’a pratiquement pas progressé depuis, rien non plus n’a été mis en œuvre pour de meilleures conditions de travail ou la reconnaissance du travail non rémunéré.

Pour manifester leur ras-le-bol, les Collectifs pour la grève féministe et des femmes* prévoyaient de manifester une nouvelle fois ce 14 juin, mais du fait des interdictions frappant les manifestations publiques en temps de Covid-19, tout rassemblement était proscrit.

Face à cette restriction des libertés démocratiques, le mouvement vient donc d’envoyer une lettre ouverte au Conseil fédéral et aux parlementaires pour demander une levée de cette interdiction. Dans leur missive, elles rappellent que les femmes ont été en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, notamment dans les hôpitaux ou les EMS. Manifester leur permettrait que soient reconnus pleinement cette contribution et tout ce travail pour la société.

Faisant preuve d’une entière responsabilité, les organisatrices annoncent aussi qu’elles n’envisagent pas de gros rassemblements et qu’elles respecteront l’appli- cation de mesures d`hygiène et de distanciation physique. Elles veulent simple- ment «occuper l’espace public pour faire entendre les voix des femmes». Elles précisent encore qu’elles sont conscientes des enjeux: «Notre santé, la santé de nos proches, celle de toutes et tous, nous tient à cœur.» En leur déniant cette préoccupation sanitaire et ce sens de l’intérêt général, les autorités fédérales infantilisaient une nouvelle fois les femmes.

Le message solennelle de la Grève féministe a finalement fait plier le gouverne- ment. Ce mercredi, le Conseil fédéral a décidé d’autoriser, à partir du 6 juin, les manifestations politiques jusqu’à 300 participan.e.s La manifestation nécessaire du 14 juin aura bien lieu et rien n’est plus mérité.