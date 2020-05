Militantisme: le confinement a du bon

A la mi-mars, l’interdiction de rassemble- ment de plus de cinq personnes a contraint de nombreux partis politiques et associations, dont le Parti ouvrier populaire, à annuler séances, campagnes, fêtes et autres stands organisés. Bien que certains secteurs d’activités aient continué comme si de rien n’était, beaucoup d’entre nous ont vu leur travail suspendu et leurs cours annulés, ont fait du télétravail ou passé des heures à écouter leurs professeurs via un écran. Tant sur le plan de notre vie privée et professionnelle que militante, nous avons dû rapidement trouver de nouvelles manières de fonctionner et de communiquer.

S’adapter

Quelques jours après l’annonce, un membre des Jeunes POP Neuchâtel a mis en place une plate- forme en ligne sur Discord, logiciel gratuit conçu à la base pour la communication entre joueurs. Cette plateforme nous a permis de réaliser nos séances, mais également plusieurs projets, cours et discussions de manière virtuelle et interactive. L’outil s’est rapidement élargi aux autres membres et groupes de travail des Jeunes POP, au bureau de Gauchebdo ainsi qu’aux syndicalistes du parti pour des séances en ligne. À l’aide de ce dispositif, nous avons mis en place un nouveau groupe de lecture, deux live Facebook sur le droit des apprentis et le marxisme, un programme de quatre heures pour le 1er mai et des sessions films – le tout en restant chez nous.

Les réunions se sont ainsi organisées plus facilement car réalisables de partout, et les projets ont rapidement avancé. Être confinées et créer des activités en ligne demande beaucoup d’engagement, mais permet aussi d’entrevoir une autre manière de militer: les capacités et intérêts de nos membres en informatique, montage, graphisme, création de contenu ou modération, entre autres, ont été massivement mobilisés. Nous avons également eu plusieurs discussions importantes sur notre manière de fonctionner, la symbolique utilisée, nos rôles au sein des sections et de l’organisation nationale; en somme, une occasion pour chacune de trouver sa place, de se focaliser sur ce qui l’intéresse et de lancer des projets.

Le confinement, malgré tous ses désavantages, nous a permis de revoir notre manière de partager nos idées, tant entre nous qu’envers les autres, en nous tournant vers les plateformes virtuelles et les réseaux sociaux – ce qui, pour une organisation politique de jeunesse, est essentiel.

S’ouvrir

La portée de notre contenu sur les réseaux sociaux pendant cette période a en effet été considérable pour une organisation de notre envergure: mise en ligne pour le 1er mai sur Facebook, notre vidéo de la ‘Bella Ciao’ a été vue plus de 4500 fois, et les discours et interviews du programme sont aimés et partagés par des personnes n’ayant jamais milité. Une page Instagram romande a également été créée, et touche depuis lors un public souvent peu sensibilisé à la politique.

Et après? Lors du retour à la «normale», il sera intéressant de garder certains éléments découverts pendant le confinement pour repartir de manière positive. L’utilisation des réseaux sociaux afin de politiser des publics peu accessibles en est un, auquel il faut ajouter un point plus important: la réflexion sur notre manière de militer au sein de l’organisation. Nous n’avons, par exemple, pas besoin d’être toutes impliquées dans l’ensemble des activités. Il est possible de se focaliser sur ce que nous savons faire et avons envie de faire pour le parti, afin d’éviter d’être rapidement démotivées. Nous pouvons aussi établir nos disponibilités afin d’organiser le travail et ne pas s’épuiser dans trop d’activités.

Très important aussi: ce n’est pas grave de ne pas tout faire. Pour les Jeunes POP, le confinement a donc eu du bon. Souvenons-nous-en pour la suite, et merci à toutes pour votre engagement!