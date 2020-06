Journal du coronavirus

Lundi 25.5.20, 21°

Les 4-12 ans en classes complètes.

Samedi, 2900 colis alimentaires de plus distribués aux familles dans le besoin. File d’attente jusqu’au théâtre du Galpon, troc dans la bonne humeur.

Afrique du Sud, dans les townships, la faim s’ajoute à la peur du virus.

Michael Steiner sort le film Switzerlanders, 1408 heures de vidéo en 82’ en VOD.

Midi, 3 invitées: Josiane, Marlyse, Myriam, qui apporte les billets du MET, saison 2020-21. Nous nous entendons bien.Je pars à 14h15: rdv chez le dermato. Elles peuvent rester et sortir par le portail.

TJs. GE va donner de l’argent aux sans- papiers qui se retrouvent sans travail, à cause d’employeurs indélicats. Fraudes à l’aide c., un million parti à l’étranger, il y a toujours des «salauds profiteurs».

F3, Secrets d’histoire: François 1er, le roi des rois, 198 cm, quand la moyenne était de 160. Sous son règne, la France quitte le Moyen Age pour entrer dans la Renaissance, la monarchie absolue, le français moderne.

Commence le livre sur Rachida Dati, prêté par Marlyse, bonne nuit.

Mardi 26.5.20, 23°

Pollux mange les restes du poulet, retourne se mettre en boule sur le fauteuil du bureau, d’où il ne bougera plus jusqu’à 14h.

TdG. GE vole au secours des 1500 à 3500 personnes qui ont passé entre les mailles du filet. La Constitution fédérale stipule que toute personne en situation de détresse a le droit d’être aidée pour mener une existence digne. «Qui oserait s’y opposer?», demande Apothéloz.

La majorité de la population fait bon accueil à l’application de traçage SwissCovid. Je reste sceptique.

Désinfecter à outrance pourrait faire plus de mal que de bien: produits toxiques retrouvés dans les eaux, effets sur le système endocrinien.

Chaque fois qu’une pandémie a reculé, les gouvernements ont tout oublié. Toujours le court terme, le manque de prévisions, l’impéritie…

Le violoniste Renaud Capuçon va prendre la direction artistique de l’Orchestre de chambre de Lausanne fin 2021. Sandrine Salerno va quitter le Conseil administratif de la Ville de Genève, après 12 ans. Sa gestion rigoureuse des finances est saluée par tous. Elle a été 3 fois maire, a créé Agenda 21, promouvant le développement durable, l’égalité femmes-hommes, avec des propositions novatrices, comme la féminisation de panneaux de signalisation, qui a fait le tour du monde.

TJm. La plupart des employé.e.s qui ont fait du télétravail en tirent un bilan positif selon un sondage.

Yoga sous les cerisiers. Le soleil joue à cache-cache à travers les feuilles.

TJs. 4e panne de Swisscom depuis le début de l’année, les député.e.s s’énervent.

Je re-re-regarde Les femmes du 6e étage de Philippe Le Gay, 2011. Les domestiques sont confinées dans des chambres inconfortables, ce qui finit par émouvoir le propriétaire, joué par Luchini.

Notes de frais en très nette diminution pour les conseillers administratifs de la Ville de Genève, épinglés fin 2018.

Bilan positif de l’action d’Esther Alder à la tête du social.

Mercredi 27.5.20, 24°

Kenya, absence de touristes: augmentation des braconniers.

Bolsonaro critique certains médias, leurs journalistes se font insulter, bousculer.

Grand moment: je pars en courses moi-même à 9h20, 1ère fois depuis le 20 mars.

Appel d’Alix, qui apprécie mon Journal c.

TJm. Certaines des 153 cabanes CAS rouvrent.

La conférence de presse par des conseillers fédéraux souriants. Retour à une vie sociale. Rassemblements de 30 personnes autorisés à partir du 6.6. Ouvertures des frontières dès le 7.6. Hommage de Berset à Daniel Koch, disponible, compétent, efficace, chaque fois avec une nouvelle cravate.

Emission 36,9, bilan sur le Covid-19. Passionnant. Espérons qu’on trouve un vaccin.

Documentaire sur la sexualité des femmes. Chez les juifs orthodoxes, la femme est considérée comme l’anti- thèse de la spiritualité…

Jeudi 28.5.20, 23°

Garde des enfants par les grands- parents, 30% dans les pays du Sud, 3- 5% dans les pays du Nord, à cause du système de crèches?

TdG. Lors d’un tweet de Trump prétendant que le vote par correspondance facilite la fraude électorale, le serveur a ajouté un lien avertissant les lecteurs de vérifier l’information. Trump furieux.

Le site Jean-Jacques Rousseau a été complètement repensé, sjjr.ch.

11h, je ramasse feuilles et pétales à la souffleuse, mets un masque contre la poussière. Grillade sur ma terrasse: Lola, René et Iris, Josiane, Maulde. Je prépare 5 Spritz. René ne boit plus d’alcool depuis le Covid, dont il nous fait une description terrifiante. Iris se met au gril, filet d’agneau, saucisses et merguez. Moment convivial.

USA, Minneapolis, un policier plaque un Noir à terre, lui met son genou sur le dos pendant 9 minutes, «je ne peux plus respirer», dit le Noir avant de mourir, 46 ans, père de famille. Les 4 policiers ont été licenciés. Incendies à Minneapolis, manifs à LA…

Les 20 meilleures chansons de Johnny. Souvenirs, souvenirs sur fin croissant de lune.

Guy Bedos est mort à 85 ans. Meeeerde!

Vendredi 29.5.20, 21°

TdG. «Retour à l’anormal». Le slogan proviendrait du WWF France, qui en réclame la paternité depuis le début de la crise Covid-19

USA: Manifestations, incendies. Les Noirs représentent 13% de la population mais 60% des victimes du Covid- 19: souvent de milieux défavorisés, ils n’ont pas accès à la santé ni les moyens de rester confinés.

Le Danemark, la Norvège, la Finlande interdisent aux Suédois de franchir leurs frontières.

La Chine a promulgué une loi de contrôle de la sécurité à Hong Kong, qui pourrait remettre en cause «1 pays 2 systèmes».

La France déconfine, cafés, parcs, lycées vont rouvrir, les déplacements sont élargis.

GE, l’immobilier repart. Certains qui habitent en France songent à revenir en Suisse. 18% de propriétaires à GE contre 57% en Valais.

Machine à 40°, le linge finit de sécher au soleil. Appelle Alvise, notre chef de chœur: je souhaite l’interviewer pour «Signé Genève». Parcours un manuscrit, que j’accepte, pour septembre. Je passe au kiosque, le Canard est là, 8 pages, pharmacie: une solution hydroalcoolique à 2,50, une attelle pour la main: tendinite à force de taper à l’ordinateur. J’arrose le jardin.

TJs. Amérique latine, nouvel épicentre du Covid-19.

Emeutes de la faim au Chili.

Château de Prangins: exposition «Amour et sexualité au 18e siècle. Et plus si affinités…», on trouve des motifs galants sur tous les supports de la vie quotidienne. J’irai la voir.

F3, hommage à Guy Bedos, je ne fais rien d’autre que regarder, j’adorais son humour incisif, son courage, ses revues de la presse, je l’ai vu une fois sur scène à Paris. Lors de sa der des ders, il était entouré par de nombreuses personnalités, dont Aznavour, J-P Marielle, Claude Rich, tous morts… Tristesse.

Samedi 30.5.20, 21°

Le vocabulaire du c. est entré dans le Petit Robert.

TdG. «Encre Bleue» nous apprend non seulement que certaines patrouilles TCS de dépannage se font à vélo, mais qu’il a été fondé en 1896 à Plainpalais… par un groupe de cyclistes! Vive la petite reine!

Garde 24h sur 24 par des aumôniers protestants, catholiques, orthodoxes, juifs, musulmans. Soutien aux personnes qui sont mortes seules pendant le pic du c.

USA le policier Derek Chauvin, qui a tué un Noir en lui appuyant sur le dos, a été inculpé.

J’imprime une fiche des exercices que nous envoie Alexandra avant de l’interviewer pour «Signé Genève». Ses enfants de 15 et 11 ans hurlent en fond. Elle espère que le confinement aura fait comprendre à l’humanité que le bonheur est en soi, et non à l’extérieur, dans le divertissement. Je vais dans le jardin, cueille une poignée de fraises des bois, apporte des branches de sauge, fenouil, menthe aux voisins.

Un texte envoyé par la chaîne féministe concernant la naissance du capitalisme, fondé sur l’esclavage. Les sociétés s’effondrent quand il y a trop d’inégalités. Notre tour?

C dans l’air. L’armée est à Minneapolis, ce qui n’est pas arrivé depuis 1992. Trump est raciste, comme la majorité des Américains, un atavisme jamais réglé, ni par les lois, ni par Obama.

Dimanche 31.5.20, 22°

En écoutant la revue de la presse sur F- I, je trie le tiroir où je mets les programmes des théâtres, les infos sur les expositions. Presque tout est à jeter. J-P et moi allons à Port-Choiseul installer les voiles, puis, pour nous récompenser de l’effort, mangeons des filets de perches du lac au restaurant. Un beau dimanche de Pentecôte.

MaP, reportage en immersion à l’hôpital de Nyon.

Je cherche des images pour le manuscrit de Laura, pourquoi pas une nana de Niki de Saint Phalle? Une sacrée rebelle.