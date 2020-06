Rien ne va plus pour l’Hôpital Riviera- Chablais (HRC), inauguré en grandes pompes en septembre 2019 et fruit de la coopération entre les Cantons de Vaud et du Valais? Le 12 mai, le Grand Conseil vaudois a dû approuver dans l’urgence une garantie temporaire de 60 millions s’ajoutant aux 20 millions assumés par le Canton...