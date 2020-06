L’Hôpital Riviera-Chablais (HRC), un service public à maintenir

S’avouant satisfaits que les cantons de Vaud et du Valais aient accepté d’injecter 80 millions francs dans le HRC pour assurer la pérennité des soins (voir Gauchebdo, n°23), le POP Valais et le POP Vaud saluent l’arrivée ad intérim de M. Leyvraz, ancien directeur du CHUV à la barre de l’institution, en remplacement de Pascal Rudin, démissionnaire.

Les deux partis approuvent aussi la tenue d’un audit sur la situation financière du HRC, tout en réclamant un maintien de bonnes conditions de travail et que la nouvelle direction puisse établir un meilleur dialogue et une meilleure coopération avec le personnel pour récréer un climat de confiance. «Nous pensons que le HRC devrait prendre exemple sur la gouvernance du CHUV, pérenne, efficace et sous la supervision directe des autorités», estiment les deux formations.

«Les services publics sont essentiels au développement de notre société et au bien-être de sa population. Et pour cela, le POP estime que les hôpitaux en tant que service public, ne doivent pas être régis par les lois économiques du marché et de la rentabilité », concluent les deux partis.