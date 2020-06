NE: Une délocalisation cantonale qui passe mal

Entreprise spécialisée dans la fabrication de cadrans depuis 1919 et comptant 280 employés, Jean Singer & Cie a décidé de quitter La Chaux- de-Fonds pour Boudry sur le littoral en 2021. La décision est regrettable selon le POP, qui dans un communiqué «condamne la concurrence délétère à laquelle se livrent les communes neuchâteloises».

«Cette délocalisation est une aberration à plusieurs niveaux: sociale, écologique, économique, culturelle et pour la cohésion cantonale. Aberration sociale car des travailleuses et des travailleurs devront soit penduler, soit changer d’emploi. Écologique car il faut utiliser des nouveaux locaux pour accueillir les 280 emplois, tout en augmentant la mobilité du personnel. Économique car une nouvelle fois la concurrence fiscale fait le jeu d’une entreprise privée au détriment des collectivités publiques. Culturelle, car l’entreprise Singer joue un rôle non-négligeable dans le sport et la culture locale. Tout cela sans compter que la cohésion cantonale en reprend un sacré coup. Une commune y gagne, du moins sur le court terme, et une y perd qui plus est beaucoup. Au final, c’est le Canton dans son ensemble qui est péjoré. Cette affaire est révélatrice de l’absence totale d’unité régnant au sein de notre Canton», explique Julien Gressot, élu chaux-de-fonnier.

Le POP en appelle le Conseil d’État, le Grand Conseil et l’ensemble des communes neuchâteloises à mettre un terme rapidement à cette concurrence qui met à mal les collectivités publiques – limitant toujours davantage leurs ressources – et la cohésion cantonale.