Grève féministe du 14 juin 2020, le programme

Pas de retour à la norme mâle!

Venez habillé.e.x.s en violet avec vos panneaux, drapeaux et capes de revendications!!

Canton de Genève

Dimanche 14 juin

11h-14h : Échappée féministe à vélo, à pied ou comme il te plaît

16 revendications, 16 postes à parcourir, de violet vêtu.e.x.s dans toute la ville de Genève.

Dès 14h : File d’attente, Las Tamboreras et Nana’n’Air, Plainpalais

Une grande file d’attente pour nos droits (en respectant les 2m d’écart) se formera sur la plaine de Plainpalais comme symbole de la longue lutte pour l’égalité. Les tambours féministes de La Red de Tamboreras de Suiza et la Chorale féministe Nana’n’Air parmi d’autres groupes seront là pour chanter, danser, crier notre soif d’un monde plus équitable.

15h24 : Cri féministe, Plainpalais

Nous crierons notre désir de justice et notre rage féministe envers les oppressions que nous subissons encore et toujours. Cette heure a été choisie au niveau national parce qu’elle symbolise l’heure à laquelle les femmes* ne sont plus payées au vue de l’écart salarial moyen de 20% entre femmes* et hommes. Le Cri sera suivi de la flashmob féministe internationale «Un violeur sur ton chemin».

20h : Panel féministe virtuel, Organisé par la Coordination romande des collectifs de la grève féministe.

Instructions importantes: Pour cause de mesures de protection de la santé, prenez vos masques avec vous ! La distance physique de 2m doit être respectée ; au cas où ce n’est pas possible, le port du masque est obligatoire. Ceci afin de protéger non pas seulement sa propre santé mais surtout celles des autres et des personnes à risque.

Infos complémentaires sur www.grevefeministe-ge.ch

A Versoix

Samedi 13 juin 2020

Matin: La Promenade de la Treille s’habille de violet pour rendre hommage aux femmes*, suivi du baptême symbolique de la Place de la Gare et de la Promenade de la Treille. Le Collectif féministe de Versoix lance une pétition pour la reconnaissance dans l’espace public du rôle joué par les femmes*.

Dimanche 14 juin 2020

10h: Habillage de l’arbre de la Place de la Gare en collaboration avec l’Association Colore ta Ville.

Jusqu’à 14h: Animations.

Canton de Vaud

Samedi 13 juin 2020

23h30 à la Place SaintE FrançoisE à Lausanne: Lancement de la grève en faisant un maximum de bruit

00h00 : Surprise féministe, partout en ville

Dimanche 14 juin 2020

Dès 11h00 : déroulement de banderoles depuis les ponts Chauderon et Grand pont

Dès 12h00 : Activités et animations avec des thématiques différentes pour chaque endroit.

-Sallaz: travailleuses en première ligne

-Riponne: violences raciales et afroféminisme

-Ouchy: travail du care, éducatif et précaire

15h24 : actions bruit et pancartes sur les 3 places

Infos complémentaires sur www.facebook.com/events/738499103556284/

Canton de Neuchâtel

Dimanche 14 juin 2020

Ville de la Chaux-de-Fonds

Dès 14h00 : Rassemblement sur la Place Espacité et la Place de l’Urbanisme Horloger.

14h30 : Lecture des revendications pour une sortie de crise féministe et allocutions spontanées

15h24 : Alerte féministe

Dès 16h00: Venez déposer vos pancartes à la Place du 14 juin qui servira de lieu d’exposition pendant quelques jours.

Ville de Neuchâtel

12h00 : Pique-nique de l’égalité aux Jeunes Rives

12h45 : Lecture de poèmes et musique

13h00 : Nos Corps, nos territoires. Atelier créatif pour s’approprier l’espace.

14h00 : Prises de parole

14h30 : File d’attente en direction de la Place du Banc Géant pour y déposer nos pancartes

15h00 : Appel national du 14 juin 2020

15h24 : Chanson de la grève et bruit d’enfer !

Infos complémentaires sur www.grevefeministene.com

Canton du Jura

Dimanche 14 juin 2020

09h à 13h00 : Apéritif de l’égalité organisé par UNIA à la Place de la gare à Delémont

10h00 : Ouverture de l’exposition féministe devant l’Hôtel de Ville à Delémont

15h24 : Inauguration de l’exposition, lecture de l’appel et allocutions de femmes*

Projections de films à la Grange, Delémont:

17h00 : «Maudie»

20h00 : «Les Sufragettes»