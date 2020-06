David de Pury et le commerce esclavagiste

Emblème bien connu des Neuchâtelois, la Place Pury – et plus particulièrement la statue de l’homme lui ayant donné son nom – fait aujourd’hui débat. Celui-ci avait en effet légué sa large fortune à la ville en 1786, et son don permit notamment de financer un hôpital, un hôtel de ville, plusieurs écoles ainsi que...