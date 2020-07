TPG: Transports Publics Gratuits?

La section genevoise des Jeunes POP a déposé ce mercredi au Grand Conseil sa pétition demandant des transports publics gratuits dans le canton. Dans ce texte, lancé en novembre dernier, qui a recueilli plus deux mille signatures, les Jeunes POP (jPOP) voient un signal fort pour nos autorités politiques.

«2331 signatures, c’est 2331 personnes pour des transports publics forts et accessibles à toutes et tous, pour une mobilité écologique et un allègement du budget des familles ainsi que des petits revenus», souligne Malcolm M’Baye, porte- parole des jPOP Genève. «Les transports publics gratuits sont la seule solution pour désengorger nos villes écologiquement», ajoute Quentin Stauffer, membre des jPOP. Ils espèrent que la pétition provoquera un débat public sur les problématiques liés à mobilité douce et au coût des transports. «Nous ne pouvons plus accepter une hausse presque annuelle du prix des billets. Les transports publics ne doivent pas être réservés à ceux qui en ont les moyens, c’est un droit pour toutes et tous», conclut Sébastien, membre des jPOP.