Carton plein aux élections pour le POP

Cette liste pleine, première du parti depuis des décennies, n’est pas anodine. D’une part, elle illustre que toujours plus de personnes, et notamment des jeunes, se rapprochent du POP et de ses idées. Un renouveau générationnel s’opère, intégrant au parti de nouvelles énergies et de nouvelles idées. Le POP «mue» et répond aux évolutions sociétales. Ainsi, sans délaisser le rouge révolutionnaire, le POP associe à son ADN le vert de l’écologie et le violet du féminisme.

Pour la première fois depuis des décennies également, le POP présente un programme complet d’une nonantaine de pages pour la Ville, élaboré par les membres de la section, discuté puis validé en Assemblée Générale. Le POP affiche clairement son ambition de faire de la Chaux-de-Fonds un exemple de ville sociale, écologique et égalitaire. Avec une liste pleine, le parti montre que ses idées parlent et qu’il a les moyens de les réaliser.

Intensification des mouvements sociaux

D’autre part, cette dynamique est symptomatique de notre époque. De la France au Liban, en passant par le Chili ou les États-Unis, les mouvements sociaux prennent de plus en plus d’ampleur. A force d’accroître la paupérisation, les populations commencent à réaliser que le système dans lequel elles vivent ne sert que les intérêts des plus riches. Les inégalités continuent de s’exacerber, la planète d’être détruite et les femmes d’être marginalisées. Les résultats concrets de nos politiques actuels sont dérisoires.

En 2020, il faut être dans le déni pour ne pas se rendre compte que le système est en train de plonger, entraînant chacun.e d’entre nous à sa suite. Les mouvements sociaux sont une réaction à cette situation. #Metoo a asséné un premier coup de hache mondial au harcèlement sexuel banalisé, et ainsi au patriarcat. Les marches pour le climat ont poussé jusqu’au PLR à faire semblant de s’intéresser à l’écologie (pardonnons à l’UDC, leur programme s’est bloqué sur 1930). La crise du coronavirus a mis en évidence l’importance d’un système de santé public performant et a créé un élan de solidarité sans précédent pour les professions dévalorisées de notre société. Franchement, qui aurait pu penser en 2019 qu’on se retrouverait à applaudir tous les soirs sur nos balcons?

Changer de système

Le monde va de plus en plus mal, certes. Mais c’est aussi parce que toujours davantage de personnes le constatent que des mouvements sociaux émergent partout. Et ce n’est probablement pas un hasard si c’est en cette période que le POP peut proposer une liste pleine. Il est temps d’être ambitieux et de changer ce système avant qu’il ne nous tue. On se propose de le faire, à notre échelle, avec nos moyens. C’est un début.