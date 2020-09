David Payot dans les starting-blocks

En prévision des élections communales vaudoises du printemps 2021, le POP Lausanne a décidé de présenter à nouveau son élu, David Payot, à l’exécutif de la capitale vaudoise. Pour Céline Misiego, conseillère communale à Lausanne et députée au Grand Conseil,cette décision est logique et s’insère dans la continuité: «Cela fait longtemps que des popistes sont présents à la Municipalité et une Municipalité avec un rouge sera toujours meilleure qu’une Municipalité sans rouge».

Quant à savoir avec qui David Payot se représentera, l’AG a décidé de reconduire l’alliance Rose-Rouge-Verte qui existe depuis 10 ans. Pour Anaïs Timofte, présidente du POP Vaud, «l’alliance fonctionne et permet de tirer la Municipalité à gauche. David Payot a permis de donner l’impulsion pour de nombreux projets qui mettent au centre les intérêts de la population lausannoise».

Pour David Payot, «L’ADN du POP, c’est de défendre une politique populaire, dans les exécutifs, dans les législatifs et dans la rue. Un siège à la Municipalité de Lausanne, c’est une occasion de donner une voix aux Lausannois.es, et de pousser plus loin les outils que nous avons développés dans les derniers cinq ans, comme les permanences et les budgets participatifs». Rappelons que la Municipalité de Lausanne compte dans ses rangs 3 élus PS, 2 Verts, 1 popiste et un élu du PLR. Forts de leur succès aux élections fédérales, les écologistes ont d’ores et déjà annoncé qu’ils lanceraient trois candidat.e.s à l’exécutif lausannois.