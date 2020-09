Une future «taxe corona» dans le canton de Vaud?

Pour faire face à la crise économique qui s’annonce, la gauche de la gauche a déposé cette semaine une motion au Grand Conseil vaudois. Déposé par Céline Misiego députée POP du Groupe EP (Ensemble à Gauche et POP), le texte demande une hausse d’impôt unique pour l’année fiscale 2021 sur les grandes fortunes de plus de 600’000 francs. La motionnaire demande donc une modification de l’art. 59 de la Loi sur les impôts directs cantonaux (LI) tout en précisant le caractère provisoire de la hausse d’imposition pour l’année fiscale 2021.

Le surplus dans les finances cantonales ainsi engendré devrait être utilisé pour le redistribuer aux travailleurs.euses, aux familles, indépendant.e.s et petites entreprises qui sont en détresse financière en raison de la crise du Covid-19. Cet argent devrait être considéré comme une contribution spécifique de soutien et non comme un prêt et ne devra donc pas être remboursé. Suite au débat, la motion a finalement été renvoyée à une commission parlementaire qui sera chargée de l’étudier. «Cette motion s’inscrit dans la continuité de ce qu’a réalisé le PST-POP avec sa pétition «Taxe Corona sur les grandes fortunes» lancée en avril dernier, ainsi qu’une motion de Denis de la Reussille, conseiller National POP, demandant la même chose», relève le parti.