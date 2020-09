Une bougie pour le POP Valais

Le samedi 5 septembre dernier s’est déroulée à Martigny une petite fête pour l’inauguration officielle du local cantonal du POP Valais. Une trentaine de personnes y assistaient. Ce fut l’occasion de dévoiler dans la salle une photographie et une plaque en hommage à René Duchoud (décédé en 2012 à l’âge de 98 ans), président du POP de Martigny de 1944 à 1990 et longtemps membre de la direction du POP valaisan. Sa famille était présente et son fils nous rappela la difficile vie de petit agriculteur qui fut la sienne et les durs travaux de transport de glace et de bois qu’il effectua durant de longues années pour obtenir un revenu décent.

C’était une joie de voir les drapeaux du parti flotter dans une rue d’un pays où la gauche de gauche est d’ordinaire bien discrète! Cette journée fournit aussi l’occasion de tirer un bilan de la première année d’existence de la section valaisanne reconstituée du POP. A vrai dire, le parti peut être satisfait des résultats déjà acquis. Animé de façon enthousiaste et dynamique par Fred Nouchi qui l’a initié, le parti, en bénéficiant des conseils du POP Vaud, met peu à peu en place les structures qui lui permettront d’être toujours plus efficace.

Déjà plus de trente membres l’ont rejoint, dont nombre de salarié.e.s de diverses professions et de jeunes résidants dans les diverses parties du Valais romand, auxquel.le.s il faut ajouter les sympathisant.e.s. Il participe déjà aux élections communales 2020 (des 18 octobre et 15 novembre) sur des listes d’alliance avec le PS et le CG-PCS (chrétiens-sociaux) dans trois grandes communes.

A Martigny, Fred Nouchi, employé des transports publics, est candidat à l’exécutif sur une liste à 3 avec deux socialistes, alors que quatre candidat.e.s se présentent au législatif, soit Jacqueline Lavanchy, présidente de l’association HappyCultures, Fred Nouchi, Johan Donnet-Descartes, électricien, et Nuri Bunjaku, monteur en échafaudages. A Monthey, Adrien D’Errico, travailleur social, est candidat à l’exécutif sur une liste à 6, alors qu’il est aussi candidat au législatif en compagnie d’Alexandre Martinez, opérateur de production en chimie. A Sierre, Olivier Matter, conducteur de train, est candidat au législatif. Cette participation aux communales est particulièrement importante cette année, où l’imprudent cavalier seul des Verts risque, quorum oblige, de coûter cher à l’ensemble de la gauche.

Du point de vue de l’action politique, le parti a aussi commencé à s’engager de manière déterminée: il a participé activement à la récolte des signatures pour le référendum contre la réforme cantonale de la fiscalité des entreprises, dont l’échec n’est en tout cas pas de sa responsabilité puisqu’il a réalisé 2,5 fois le quota qui lui était attribué.

Par rapport au PST, le POP Valais a aussi été heureux d’accueillir à Plan-Cerisier, au-dessus de Martigny, la réunion préparatoire du Congrès national de l’année prochaine, qu’il sera aussi très fier de recevoir dans notre région. Pour celles et ceux qui y ont pris part, cette courte période d’une année a donc été très intense et très riche. On espère maintenant que cette heureuse progression se poursuivra et si possible s’accélérera. Car le POP a certainement beaucoup à apporter au Valais, où le conservatisme rime encore trop souvent avec minimalisme démocratique, social et écologique.