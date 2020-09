Constituante valaisanne: non au vote des étrangers

La Constituante, qui prépare une nouvelle loi fondamentale pour le canton, s’est penchée sur de nouveaux droits politiques. Une commission avait proposé, au niveau communal, pour les permis C, l’introduction du droit de vote et d’éligibilité à toutes les fonctions sauf à la présidence; au niveau cantonal, était défendue l’introduction du droit de vote pour les permis C après au moins une année de résidence dans le canton.

Le plénum du 4 septembre dernier a enterré ces propositions, la droite (PDC, PLR, UDC) ayant eu le dessus face à la gauche et à Appel citoyen, seule composante non partisane qui comprend 16 élu.e.s sur 130. Le Valais reste ainsi le seul canton romand à tirer un trait sur toute forme de vote pour les étrangers résidents.

On avait espéré de la Constituante une avancée dans ce domaine, mais le réveil est bien triste. Le Valais parie toujours sur la modernisation en tant qu’avantage permettant d’accroître le bien-être général. Mais malheureuse- ment il vient de se refermer comme une huître. Nous voulons une nouvelle Constitution avant-gardiste et non rétrograde. Apparemment la majorité de nos constituant.e.s a été mal choisie…

On a oublié les étrangers qui ont creusé les tunnels pour ouvrir le pays à la prospérité. Sans compter ces bâtisseurs ayant sué sang et eau, et pour certains côtoyé la mort, pour construire le barrage de la Grande Dixence. Ou ceux qui en 1965 perdirent la vie lorsqu’un pan de glacier s’effondra sur les baraques du chantier de Mattmark. Les valeurs d’un pays sont avant tout celles de son peuple, à travers la reconnaissance, la diversité et les différences. Nous voulions un Valais plus proche de la réalité, plus moderne, en lien avec plus de la moitié des autres cantons… Et bien cette fois c’est bel et bien raté… «Que voulons-nous laisser en héritage?», c’est la pensée que doivent avoir les constituant.e.s. Qu’il.elle.s en oublient leurs dogmes et soient visionnaires… Pas sûr que la majorité de ces élu.e.s y arrive. Le Valais, qui se voulait progressiste en réformant sa constitution, vient de fermer la porte à la modernité. n