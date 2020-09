La gauche populaire affiche ses ambitions

Comme annoncé dans l’édition du 4 septembre dernier, CS-POP se lance dans la course au législatif et à l’exécutif jurassiens. Pour le Gouvernement, la coalition «CS-POP et Gauche en mouvement» présente le syndicaliste Francisco Pires, militant issu du milieu ouvrier. Cette candidature se veut combative, sans être pour autant agressive. Les Jurassiens auront ainsi l’opportunité de glisser dans l’urne un bulletin avec cinq personnalités de gauche, dont trois femmes, avec les deux candidates du Parti socialiste et les deux personnes issues des Verts.

Une liste aux Franches-Montagnes

Pour la première fois depuis la création du Canton du Jura, une liste CS-POP est déposée dans la circonscription électorale des Franches-Montagnes, qui a droit à dix sièges. Les cinq candidats seront cumulés sur la liste. Il s’agit de personnes issues des milieux syndicaux et actives dans diverses organisations politiques, dont le POP jurassien. Francisco Pires, un temps président de la section jurassienne, est secrétaire syndical chez UNIA. Monique Walker, retraitée depuis peu, est vice-présidente de Syna Jura et fut présidente de l’ASLOCA-Transjura. Aurélien Mouche, conducteur de trains aux chemins de fer du Jura, est président de section au syndicat des transports SEV et conseiller communal aux Genevez. Quant à Iria Boillat-Pires, aide-soignante, elle fut membre du comité de la toute jeune section franc-montagnarde du POP et conseillère communale aux Breuleux. Le soussigné, Julien Negri, formateur dans un centre professionnel, est actuellement secrétaire du POP jurassien.

Une liste complète à Delémont

Comme à l’accoutumée depuis plusieurs années déjà, la liste dans l’arrondissement de Delémont est complète, avec 16 femmes et 14 hommes. Diverses personnalités connues du mouvement CS-POP, ainsi que des membres de la société civile se partagent cette liste qui se veut ouverte. Des personnes ayant participé aux élections communales en 2018 ont été recontactées et ont accepté de tenter l’aventure. Selon Rémy Meury, coordinateur de la campagne, «C’est une liste extrêmement solide, peut-être plus que lors des législatures précédentes…».

La possibilité de présenter des listes dans les trois districts avait été évoquée mais n’aura malheureusement pas lieu cette année. Les candidats potentiels contactés dans le district de Porrentruy étaient trop peu nombreux pour les 20 places en jeu. Cette première prise de contact laisse cependant de grands espoirs de constituer une antenne en Ajoie et d’ainsi renforcer l’influence du mouvement dans le Canton du Jura.

Des objectifs réalistes

Les objectifs affichés par le comité de campagne lors de la dernière assemblée sont réalistes, visant deux sièges en plus au Parlement (un troisième à Delémont et un aux Franches-Montagnes). Pour le Gouvernement, la gauche sera certainement amenée à faire bloc lors du second tour, pour tenter d’obtenir la majorité, ce qui semble à sa portée. La section jurassienne du POP souhaite d’ores et déjà une campagne fructueuse à tous les candidats de la liste CS-POP et Gauche en mouvement.

La liste nominative du district de Delémont est à consulter sur www.cspop.ch

La campagne en quelques dates

Samedi 19 septembre Journée d’action à Delémont (9h30-12h)

Vendredi 25 septembre Assemblée générale extraordinaire de CS-POP à l’aula de l’école primaire à Bassecourt

Samedi 26 septembre Journée d’action dans les Franches-Montagnes (à partir de 10h à Saignelégier puis déplacements dès 14h dans d’autres communes, apéritif offert au Pub Charleston aux Breuleux dès 19h avec prestation musicale de Jean-François Donzé).

Samedi 3 octobre Présence à Porrentruy (9h30-12h au marché)

Et dans les médias:

Lundi 21 septembre Matinale sur Radio Fréquence Jura (RFJ) avec Francisco Pires

A partir du 28 septembre Diffusion des débats concernant l’élection au gouvernement sur Canal Alpha

Lundi 28 septembre Débat RFJ sur la candidature au Gouvernement avec Francisco Pires

Mardi 29 septembre Débat RFJ sur les candidatures au Parlement avec Rémy Meury

5, 6 et 7 octobre Diffusion des débats concernant le parlement sur Canal Alpha