La jeunesse en force à La Chaux-de-Fonds

Quels sont vos buts en vous présentant aux élections?

Lara Zender En me présentant à ces élections, je veux représenter la jeunesse de notre ville. Les jeunes sont très peu présent.e.s au Conseil général. Avec ma candidature, j’ai envie de montrer que l’on peut avoir 20 ans et faire de la politique, car il n’y a pas d’âge pour s’engager activement et plus concrètement pour sa ville. Je veux également pouvoir amener ma contribution au fonctionnement et aux prises de décisions de la ville.

Yannick Vuillème J’aimerais que les classes populaires aient des élus dans les parlements qui défendent leur cause. Dans une Suisse où les riches sont plus que puissants, c’est important que des voix s’élèvent partout où c’est possible pour que notre société soit plus juste et égalitaire. Le parlement en fait partie.

Cyril Babando Je veux m’investir pour créer le changement dans la politique communale, amener une vision plus solidaire et de partage. Ces élections permettent aussi de participer activement à la vie du parti, et de lier les Jeunes POP à la politique communale.

Qu’est-ce que les Jeunes POP peuvent apporter à la politique communale?

LZ En tant que jeunesse de parti, les Jeunes POP apportent à mon sens un regard nouveau sur les sujets et sur l’image de la politique de manière générale. Il me paraît important que les jeunes puissent s’exprimer avant d’être totalement pris dans la vie active, et pour certain.e.s un peu désillusionné.e.s dans leurs idéaux. Nous pouvons, comme n’importe quel autre parti, amener nos idées et nos projets afin de faire vivre notre ville, et participer activement à la politique communale. Plusieurs de nos projets concernent directement la politique neuchâteloise, comme la campagne pour les apprenti.e.s que nous menons en ce moment.

YV Nous apportons des positions progressistes, qui défendent l’égalité. Parce que les classes ouvrières et paysannes, les chômeurs, les personnes en formation et les migrants (entre autres) ne doivent plus subir ces politiques profondément injustes que des siècles d’exploitation ont mis en place.

CB Les Jeunes POP peuvent apporter une vision politique jeune et révolutionnaire, ainsi qu’une grande présence auprès de la population dans le cadre de campagnes politiques, mais aussi de fêtes et de stands.

Quel lien veux-tu avoir avec la population en tant que Jeune POP et candidat.e?

LZ Je veux pouvoir représenter la voix des citoyen.ne.s et défendre au mieux leurs revendications. Je pense que la politique ne peut être vraiment efficace, et dans notre cas populaire, que si l’on est à l’écoute de la population. Je pense donc qu’être jeune me permet de toucher mes contemporain.ne.s et de leur montrer que les jeunes ont leur place et peuvent se faire entendre en politique. Je pense aussi que des rencontres entre les élu.e.s et la population peu- vent être très intéressantes et instructives pour tou.te.s. Lors de celles-ci, nous pourrions notamment nous présenter, discuter des sujets que les élu.e.s défendent au Conseil général, et la population pourrait faire part de ses préoccupations et revendications. Cela permettrait d’avoir une politique réellement proche des gens et de leurs envies.

YV Mon but n’est pas d’être un mec qui siège dans un parlement et qui sait mieux que tout le monde, mais de représenter réellement les classes opprimées. Pour pouvoir faire cela correcte- ment, il ne faut pas s’isoler, il faut être dans la rue avec la population.

CB J’apprécie particulièrement d’être présent aux stands du parti, discuter de politique dans les bars et en manifestation. Je pense que pour représenter dignement la population, il faut être présent auprès d’elle en tout temps, et pas uniquement lors de campagnes électorales. C’est ce que nous faisons aux Jeunes POP et au POP.

Quels sont les projets concrets que vous aimeriez mener à bien si vous êtes élu.e?

LZ J’aimerais pouvoir amener la campagne pour les apprenti.e.s devant le Conseil général et le Conseil communal. J’aimerais par ma position pouvoir améliorer leurs conditions de travail, et faire en sorte que leurs droits soient respectés, car ils représentent une part de l’avenir de la population active. Il me tient aussi à cœur de soutenir les projets et les services liés aux jeunes, comme les activités du Service de la jeunesse ou du Parlement des jeunes.

La ville doit encourager ces initiatives et développer ces infrastructures qui font vivre la jeunesse de notre ville. Je veux pouvoir soutenir les initiatives pour un plus grand centre piéton dans la ville, tel que le projet de la place du marché piéton. On a pu voir s’épanouir une convivialité et un espace sécurisé pour les enfants et tou.te.s les habitant.e.s au centre-ville.

YV La liste est longue, mais voici quelques points à titre d’exemples: des transports écologiques, et notamment le développement de transports publics gratuits et d’espaces piétons; une plus grande taxation des entreprises; la suppression de toute image sexiste dans l’espace public; le développement de la gérance communale pour des loyers meilleur marché; des espaces gratuits pour les associations et les manifestations à but non-lucratif; un soutien actif aux initiatives comme le Skate Park – projet pensé par des jeunes pour des jeunes; le maintien et l’extension de services publics forts; la création d’une politique d’intégration active; la mise en place d’une éducation accessible à tout.e.s. Et pour d’autres exemples, n’hésitez pas à aller lire notre pro- gramme électoral!

CB J’aimerais améliorer la démocratie au sein des services publics en instaurant des assemblées d’employé.e.s ainsi que la révocation des élu.e.s qui ne respectent pas leurs engagements. Je souhaite également apporter une vision soucieuse de l’impact humain sur les écosystèmes (dans ce sens, des trans- ports publics gratuits), appuyer le développement de la gérance communale pour des logements plus abordables, développer l’imposition des grandes entreprises et des multimillionnaires, une meilleure intégration des personnes bénéficiaires de l’aide sociale et améliorer le fonctionnement de ce service.