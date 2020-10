Double majorité de gauche à Bienne

Lors des élections communales de dimanche, la majorité de gauche à l’exécutif a été reconduite avec le maire sortant PS (Erich Fehr), élu dès le 1er tour, et deux nouvelles élues, une socialiste et une verte. Les deux sortants de droite (une PLR et un UDC) ont été réélus.

Au Conseil de ville, alors que la gauche et la droite avaient chacune 30 sièges, il y aura dorénavant une majorité de gauche avec 32 élu.e.s (53% des suffrages, +3,1%). Le POP/PdA a contribué à ce succès en obtenant 2 sièges (+1). Il a passé de 2,5% à 3,4% des voix. Les deux élu.e.s sont Peter Heiniger et Sabrina Beeler. Les Verts ont bien sûr aussi progressé et passent de 8 à 10 sièges. Les listes socialistes obtiennent 17 sièges (-2), tandis que le parti local «Passerelle» en a 3 (+1). A droite, on observe un recul de l’UDC, qui passe de 18,6 à 15,5% et perd un des 11 sièges qu’elle détenait.

