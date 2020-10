Pour en finir avec l’austérité

Depuis 2015, La Chaux-de-Fonds est régie par l’idéologie néolibérale mortifère et inégalitaire de l’austérité et de la rigueur budgétaire. Conséquences? Un personnel communal subissant une pression constante et une augmentation inquiétante des arrêts-maladie. Année après année, des investissements pourtant acceptés par le législatif qui ne peuvent être réalisés en raison du manque de personnel pour mener les projets. Des infrastructures en fin de vie qui ne peuvent pas être entretenues.

Malgré ce tour de vis, les résultats de cette politique d’austérité ne sont guère reluisants. Les finances de la Ville sont toujours au plus mal. Chaque coupe budgétaire a débouché sur de nouveaux reports de charge de la part du canton. Pire, des habitants quittent la Ville. Des entreprises déménagent et profitent de la crise du Covid pour se restructurer au détriment des travailleuses et des travailleurs. Cette politique mène au mur. C’est pourquoi le POP propose d’en finir avec l’austérité!

Comment? Tout d’abord en exigeant que le Canton prenne enfin ses responsabilités et cesse de se reposer sur les communes. Les sommes perçues au nom de la péréquation fédérale doivent revenir aux communes. Ce n’est pas moins de 13 millions qui doivent ainsi revenir dans les caisses de La Chaux-de-Fonds, de quoi combler largement le déficit structurel de la ville. Les subventions, notamment culturelles doivent être revues à la hausse ainsi que la prise en compte de certaines difficultés particulières par exemple dans les écoles qui demandent une attention plus grande en raison de la composition sociale. Pour le POP, la seule option pour que La Chaux-de-Fonds ait un avenir est que sa place de ville soit reconnue en obtenant ce qui lui revient, d’en cesser avec l’austérité pour investir de manière durable et sociale, de favoriser une économie responsable, locale, diversifiée et au service de ses résident.e.s pour faire de la Ville l’utopie qu’elle a toujours été.