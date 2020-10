Un art du terrain devant témoins

Share this...

Pinterest Linkedin

L’essai interroge par le texte et l’image des réalités souvent dictées par les récits de l’immédiat et un storytelling médiatique. Aller en Grèce dans un travail voulu interrogatif des solidarités et développé entre juillet 2017 et janvier 2020 est pour le tandem Vollaire-Bazin, «un acte philosophique autant qu’esthétique, de solidarité.» Au final, 123 entretiens (réalisés...