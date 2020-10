Bons résultats pour le POP dans les exécutifs valaisans

Pour sa première participation aux élections communales valaisannes depuis les années 1950, le POP n’a pas démérité. Pour l’heure, seules les élections aux Conseils communaux (exécutifs) ont eu lieu. Les résultats des deux candidats du POP, qui figuraient sur des listes d’union avec le PS (PS-Gauche citoyenne), sont très satisfaisants. A Martigny, Fred Nouchi, s’il n’est pas élu, réalise le beau score de 586 voix, juste derrière la deuxième socialiste qui obtient 589 voix: le siège reste de justesse au PS-Gauche citoyenne, avec un élu qui à 714 voix a bénéficié d’un plus grand soutien à droite. Les Verts ont failli remporter leur pari de gagner sans alliance un siège qui aurait écarté le reste de la gauche. La campagne très active de Fred Nouchi a assurément rendu un grand service pour maintenir le siège PS.

A Monthey, notre candidat Adrien d’Errico obtient 560 voix et atteint ainsi l’objectif de maintenir les deux sièges PS-Gauche citoyenne (les Verts qui se présentaient également seuls manquent aussi leur entrée à l’exécutif). Hors POP, on mentionnera l’excellent résultat d’Olivier Cottagnoud (GVA, Alternative vétrozaine), président sortant de Vétroz et qui arrive en tête, son mouvement gagnant aussi un siège. Il faut continuer la mobilisation dans la perspective des élections aux Conseils généraux de Martigny, Monthey et Sierre du 15 novembre.