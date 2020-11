Aventinus se paie sa danseuse

Ancien journaliste au Temps, ancien Conseiller d’État PLR genevois, François Lonchamp, grand timonier de la fondation Aventinus, lancée en 2019 par les Fondation Rolex, Leenaards et Mischalski, cette dernière étant liée à la famille Roche, vient d’annoncer le rachat du Temps. Le prix pour ce journal très centre-droit en matière économique, né en 1998 du Journal de Genève, de la Gazette de Lausanne et du Nouveau Quotidien, sera de 6 millions et payables à Ringier-Axel Springer. Des banquiers privés genevois auraient aussi rejoint cette offre privée d’achat. De quoi faire craindre à certains que le titre ne devienne plus que «la vitrine du Monaco-sur-Léman».

Dans la foulée, Heidinews, journal qui défend un «journalisme de précision sur la science et la santé», secteurs très porteurs en termes d’investissements, fera l’objet d’un probable rachat par Aventinus. Un comité de pilotage du premier titre sera mis en place pour réfléchir au futur du Temps, où l’on retrouve deux anciens pontes d’Edipresse, puis de Tamedia, entreprise qui avait racheté les activités et les titres (TdG, 24Heures) du premier en 2009. Soit Eric Hoesli, lui-même ancien rédacteur en chef du Temps et Tibère Alder, ancien membre du conseil d’administration de Tamedia, co-fondateur d’Heidinews.

Ces opérations arrivent à un moment où la presse romande est en émoi. L’éditeur suisse alémanique AZ Medien, lancera au printemps le site romand de Watson, alors qu’un Blick romand (Ringier. éditeur aussi de L’Illustré)), s’apprête aussi à débouler sur le marché des gratuits, annonçant une bataille de géants pour l’accès à la pub.