Uber mangera-t-il les droits sociaux?

Rappelons que le modèle économique d’Uber et Uber Eats constitue une source de précarisation sans précédent de la société et un cheval de Troie de l’ultralibéralisme. Ses pratiques ont été dénoncées au niveau européen et en Suisse. La Suva (principal assureur-accidents de Suisse, ndlr) (1) a ainsi rendu une décision confirmant le statut de salariés...