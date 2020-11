Congrès prémunicipal

Lors de ce congrès d’avant élections municipales de 2021, les militant.e.s ont pu discuter d’un document traitant du rôle des élus popistes dans les législatifs et exécutifs communaux. La discussion a traité notamment de municipalisme, de démocratie participative, du rôle des élus du POP dans les petites localités ou encore de l’impact des municipaux popistes dans les exécutifs de Lausanne et Renens. De ce débat ressortiront des propositions qui composeront une boîte à outils pour les militant.e.s, candidat.e.s et futur.e.s élu.e.s. Le parti s’avoue aussi satisfait de sa dynamique actuelle, qui le verra proposer un nombre plus élevé de candidat.e.s que lors des élections communales de 2016.

«Notre objectif est de renforcer notre présence dans certains conseils communaux comme à Lausanne, où nous partirons sur une liste d’alliance avec SolidaritéS et Indépendants ou à Renens. Nous espérons aussi revenir dans le législatif Yverdon-les-Bains, car nous comptons sur une section dynamique dans le Nord-Vaudois», explique Anaïs Timofte. «Des candidat.e.s seront aussi présentes à Nyon. Nous en aurons aussi sur la Riviera ou à Aigle dans la Chablais», précise-t-elle encore.

C’est à l’unanimité que le POP vaudois a aussi reconduit sa direction, à savoir Anaïs Timofte en tant que présidente cantonale ainsi que les 3 vice-présidents, l’Yverdonnois Luca Schalbetter, le Lausannois Paris Kyritsis et le Renanais Augustin Mukamba et Christophe Grand comme secrétaire cantonal. «L’élection au sein du comité directeur du parti de deux nouveaux membres jeunes et dynamiques est à l’image du nouvel élan que prend le POP dans le canton», souligne le parti.