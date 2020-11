Patrimoine et développement durable

Les deux cités constituent un témoin exceptionnel de l’histoire ouvrière. Rationnelles, égalitaires et utopiques, ces villes forment un tout organique aux multiples trésors. Pourtant, derrière cette image d’Épinal alliant quiétude de ses habitants et effervescence de la vie urbaine, les cités du Locle et de La Chaux-de-Fonds sont confrontées aujourd’hui et plus que jamais à une contradiction de taille: celle de la préservation de cet héritage d’exception «versus» la nécessaire transition énergétique.

Transition énergétique et patrimoine

La tension entre ces deux objectifs semble permanente. Pour exemple, le projet de parc éolien du Crêt-Meuron a donné lieu à opposition de la part de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Pour les autorités de la Métropole horlogère, il s’agit officiellement de s’assurer de la conformité de ce parc avec la labélisation UNESCO et le cas échéant d’adapter le projet éolien. L’affaire est toujours en cours.

Autre exemple: situées à 1000 mètres d’altitude, les deux villes ont un intérêt prépondérant à se concentrer sur l’assainissement énergétique de leurs bâtiments. Or, si les deux cités ont réalisé des efforts considérables dans ce domaine ces dernières années, l’isolation périphérique reste toujours sujette à caution.

Un, deux, trois, solaire

Dernier cas: au bénéfice d’un ensoleillement plus que généreux, les deux villes des Montagnes devraient logiquement voir les toits de leurs bâtisses se couvrir de panneaux solaires. Or, dans le périmètre UNESCO1, seul un tiers de la surface d’une toiture peut être affecté à ce type d’installation.

Au vu des frais fixes et des exigences d’intégration, cette situation n’est quasiment pas rentable et décourage nombre de propriétaires pourtant motivés. Cet état de fait favorise par là même les distributeurs d’énergie, enclin à vendre leur réseau d’énergie fossile. Seul un subventionnement permettant d’absorber la perte de rentabilité, ou mieux, une généralisation de ces panneaux, même de couleurs tuiles, sur l’ensemble des surfaces disponibles permettraient de prendre le véritable et nécessaire tournant écologique.

Tensions

Bref, entre le positionnement de l’Office fédéral de la culture et celui de l’énergie, les tensions sont palpables. Pourtant, même les mines de charbon de Zollverein dans la Ruhr inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO sont parvenues à prendre le tournant écologique. La cité a même été élue capitale verte européenne! Le sens de l’histoire n’est-il pas justement de libérer les forces permettant aux deux cités horlogères de prendre le tournant du développement durable et de l’autonomie énergétique?

Certains pourraient y voir un combat entre l’ancien et le nouveau monde, d’autres une contradiction antagoniste et irréconciliable. Dans les faits, seule la synthèse de ces deux pendants peut permettre le dépassement indispensable au rayonnement des deux cités, renouant avec leur rôle historique d’avant-garde du progrès social et du développement durable de la société. n

Cédric Dupraz

1 Le périmètre du bien inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO se compose d’une zone centrale, coeur de la Valeur Universelle Exceptionnelle du site, et d’une zone tampon, écrin de préservation paysagère (ndlr.).