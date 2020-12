Ploutocratie à La Chaux-de-Fonds

Share this...

Celles et ceux qui ont eu l’occasion de le faire le savent, une récolte est un acte militant fort, qui demande une grande implication et un engagement conséquent. Pour pallier cette difficulté, des partis et des lobbys richement dotés ont l’habitude de recourir à des «mercenaires» rémunérés afin d’obtenir les précieux paraphes. Escamotant ainsi la...