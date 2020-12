Budget sans fiscalité équitable

Cet excédent s’explique principalement par le recours à la réserve de politique conjoncturelle et à celle de lissage des revenus, «alimentées» toutes deux par une réévaluation purement comptable du patrimoine administratif. La part excédentaire des bénéfices de la Banque nationale suisse vient combler le manque.

Baisse des recettes

Devant ces mécanismes essentiellement comptables, augmentant l’endettement, le groupe POPVertSol (PVS) souhaitait une prise de conscience de la situation, appelant à un moratoire sur la baisse des taux, voire à une perception solidaire sur les grosses fortunes. En effet, comme l’a rappelé Armin Kapetanovic (POP), le canton de Neuchâtel passera sans doute sous la barre symbolique du milliard de francs de recettes fiscales. Si le Covid semble avoir un impact, notamment sur les charges, celui-ci permet surtout de dissimuler la tendance inexorable des baisses de recettes, fruit des réformes fiscales successives sur les personnes morales.

Hasard du calendrier, le Conseil d’Etat a rendu son rapport sur l’initiative du Parti Ouvrier et populaire «Pour une fiscalité plus équitable». Sans surprise, le gouvernement appelle à rejeter celle-ci. Or, ce refus d’envisager de nouvelles recettes est pour le moins contradictoire puisque, comme le rappelait M. Kapetanovic, les coûts liés au Covid sont très certainement sous-évalués. De plus, le nombre de millionnaires dans le canton, tout comme leur patrimoine, n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Leur propension moyenne et marginale à épargner leur permettra par ailleurs de sortir encore plus riches de la crise.

Personnel soignant

Armin Kapetanovic (POP) a finalement salué l’engagement du personnel soignant et, à l’instar de sa collègue Brigitte Neuhaus (Vert), a appelé à une meilleure reconnaissance du travail des «premiers de cordées» durant cette période extrêmement difficile. Créateurs de richesses, les investissements se montent à 85 millions de francs. Si ceux-ci ont été approuvés par le groupe de gauche du PVS, ce dernier s’est montré une nouvelle fois inquiet de leur répartition inégale sur le territoire cantonal.

Il est à noter enfin que s’agissant d’un budget de fin de législature, aucun démantèlement de prestations ne semble avoir été budgété pour 2021. Portée par la commission des finances, une recommandation de la gauche sur l’indexation des revenus de l’aide sociale, gelés depuis plusieurs années, a été en toute fin de processus budgétaire acceptée par le parlement neuchâtelois.